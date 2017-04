U.S. Steel Košice sa odvolal voči zaisteniu jeho pozemkov na NS SR

U. S. Steel Košice, ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 28. apríla (TASR) – Oceliarne U. S. Steel Košice nesúhlasia s uznesením Krajského súdu v Košiciach o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v ich vlastníctve, ani s jeho odôvodnením. Hutnícka spoločnosť podala voči rozhodnutiu odvolanie na Najvyšší súd (NS) SR.Záležitosť sa týka vlečúceho sa súdneho sporu o náhradu škody, ktorý vedie s U.S. Steel Košice americká firma ADAMS&Co. Krajský súd 28. marca vyhovel jej návrhu na vydanie zabezpečovacieho opatrenia prežalobcu, že prípadná exekúcia bude ohrozená. Návrh podala firma ADAMS&Co. vzhľadom na medializované informácie o chystanom predaji košických oceliarní. Rozsah založených pozemkov, zhruba 500 hektárov, je podľa firmy adekvátny sume 47 miliónov USD, na ktorú doteraz narástla výška žalovanej sumy vrátane úrokov z omeškania.uviedol dnes pre TASR hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača.Oceliarne podľa neho využijú všetky dostupné právne prostriedky na ochranu svojich práv a budú veľmi pozorne vyhodnocovať všetky podozrenia na nezákonný postup voči spoločnosti.konštatoval Bača.Vydanie opatrenia podľa hovorkyne krajského súdu Marcely Gálovej neobmedzuje vlastníka nehnuteľností s ich nakladaním a výkon záložného práva môže nastať až po tom, keď pohľadávka bude priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím.Spoločnosť ADAMS&Co. sa už takmer 18 rokov súdne domáha náhrady škody za to, že firmy patriace do skupiny niekdajších Východoslovenských železiarní (VSŽ) mali neoprávnene využívať jej know-how. Žalovanou stranou v prvom rade je spoločnosť Gratio Holdings so sídlom na Cypre, ktorá sa stala právnym nástupcom VSŽ. Žalobu podala poradenská firma registrovaná v americkom štáte Delawere ešte v roku 1999 proti spoločnosti VSŽ Oceľ. Žalovaná suma vtedy bola 9,6 milióna USD.