U. Thurman prelomila mlčanie a obvinila Weinsteina zo sexuálneho útoku

Washington 4. februára (TASR) - Americká herečka Uma Thurmanová obvinila amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina, že ju v minulosti napadol a požadoval pohlavný styk. Uviedla to v rozhovore pre sobotné vydanie denníka The New York Times a spresnila, že k tomu došlo ešte v 90. rokoch.Thurmanová vyhlásila, že Weinstein ju v Londýne vo svojom apartmáne v hoteli Savoy zvalil, snažil sa ju dostať pod seba a pritom sa aj obnažiť.Weinsteinovi právnici podľa AP priznali, že ich klient sa dopustil nevhodného správania, ale fyzický útok popreli.Producentov hovorca uviedol, že Weinstein "nesprávne rozlúštil signály", ktoré Thurmanová "vysielala".Thurmanová v rozhovore pre denník vyjadrila ľútosť nad tým, že Weinstein pokračoval v takomto svojom správaní po celé desaťročia. Dodala, že jej je ľúto všetkých žien, ktoré Weinstein napadol po útoku na ňu.Herečka v rozhovore uviedla aj to, že režisér Quentin Tarantino ju počas natáčania film Kill Bill z roku 2003 prinútil k nebezpečnej scéne v aute, pri ktorej sa zranila. Tarantino ju údajne prinútil, aby šoférovala auto, ktoré zrejme nebolo v poriadku.Videozáznam z nakrúcania, ktorý sa Thurmanová snažila získať 15 rokov, ukazuje, ako autom naráža do stromu. Nemocnicu vtedy opustila s fixátorom okolo krku, zraneným kolenom a otrasom mozgu.Obvinenia vznesené voči Weinsteinovovi vyústili do vzniku hnutia #MeToo hnutie, v ktorom ľudia zo zábavného priemyslu, ale aj iných odvetví zverejňujú obvinenia zo sexuálneho obťažovania, nátlaku či útokov.