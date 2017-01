Ubehlo 70 rokov.Dedič švédskeho trónu Gustáv Adolf havaroval lietadlom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 26. januára (TASR) - Švédsky princ Gustáv Adolf, celým menom Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund, zomrel pri havárii lietadla na kodanskom letisku v Dánsku dňa 26. januára 1947.Princ Gustáv Adolf, vojvoda z Västerbottenu, bol najstarším synom švédskeho korunného princa a neskoršieho švédskeho kráľa Gustáva VI. Adolfa (1950-1973) a jeho prvej manželky Margaret z Connaughtu.Narodil sa 22. apríla 1906 v Štokholme. V rodine bol oslovovaný podľa svojho posledného mena ako Edmund. Jeho matka, princezná Margaret z Connaughtu, bola vnučkou britskej kráľovnej Viktórie (1837-1901). Princ vyrastal v kráľovskom paláci, kde sa spolu so súrodencami súkromne vzdelával. Ako chlapec bol skautom, počas štúdií vynikal v jazde na koni a šerme šabľou.Po absolvovaní prestížnej internátnej školy Lundsbergs skola v Storforse v roku 1925 začal Gustáv Adolf vojenskú kariéru vstupom do kavalérie. Navštevoval švédsku vojenskú akadémiu Militärhögskolan Karlberg a stal sa poručíkom gardy. Neskôr sa v rámci prípravy na svoju budúcu úlohu v monarchii vzdelával na Uppsalskej univerzite a Vysokej škole ekonomickej v Štokholme.V októbri 1932 sa princ Gustáv Adolf oženil so Sibylou Sasko-Kobursko-Gothajskou. Pár mal spolu päť detí - dcéry Margarethu, Birgittu, Désirée a Christinu, a syna, súčasného kráľa Karola XVI. Gustáva.Vojvoda z Västerbottenu nikdy nenastúpil na švédsky trón, pretože prišiel o život už počas vlády svojho starého otca, kráľa Gustáva V. (1907-1950). Gustáv Adolf zomrel 26. januára 1947 pri havárii lietadla na kodanskom letisku v Dánsku vo veku 40 rokov.