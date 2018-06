Uber chce v San Franciscu prenajímať elektrické skútre

Sídlo spoločnosti Uber v San Franciscu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 10. júna (TASR) - Americká spoločnosť Uber sa chystá vstúpiť na trh s elektrickými skútrami v San Franciscu, kde má svojej sídlo. Už podala žiadosť o zapojenie do pilotného programu.Elektrické skútre si v tomto meste získali veľa fanúšikov. Úrad pre mestskú dopravu v San Franciscu (SFMTA) v dôsledku ich náhleho rozmachu oznámil koncom mája nové predpisy, na základe ktorých museli tzv. strat-upy do 1. júna odstrániť svoje skútre z ulíc a do 7. júna si podať žiadať o povolenie na ich prevádzku.Uber sa v apríli dohodol na kúpe start-upu JUMP Bikes a plánuje rozmiestniť v San Franciscu elektrické bicykle. Zároveň by k nim chcel pridať aj 500 skútrov.Žiadosti o povolenie na prenajímanie skútrov si už podalo sedem firiem. SFMTA pritom v rámci pilotného programu plánuje vydať maximálne päť licencií, zatiaľ len na jeden rok. Rozhodnutie by malo padnúť do konca júna.