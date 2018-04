Uber sa odvolá voči zákazu prevádzkovať a sprostredkúvať taxislužby

Sídlo spoločnosti Uber v San Franciscu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) – Spoločnosť Uber sa odvolá voči zákazu prevádzkovať taxislužby na Slovensku prostredníctvom osôb a vozidiel, ktoré nespĺňajú zákonné požiadavky. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Uber SR a ČR Miroslava Jozová.Súd firmu informoval, že rozhodnutie jej nebolo doručené správne, preto má teraz možnosť sa proti nemu odvolať.povedala pre TASR Jozová.Spoločnosť Uber chce urobiť všetko pre to, aby sa mohla do Bratislavy čo najskôr vrátiť. Pred dočasným pozastavením služby bol podľa Jozovej Uber najpopulárnejšou aplikáciou v oblasti mestskej mobility v Bratislave.skonštatovala.Spoločnosť Uber musela prestať prevádzkovať taxislužby na Slovensku prostredníctvom osôb a vozidiel, ktoré nespĺňajú zákonné požiadavky. Rovnako už nesmela sprostredkúvať taxislužby osobám, ktoré nevyhovujú podmienkam kladeným na vodiča taxislužby. Rozhodol o tom v polovici februára Okresný súd Bratislava I v konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Znamenalo to, že spoločnosť svoju aplikáciu na Slovensku, ktorá fungovala zatiaľ len v Bratislave, 27. marca vypla.Rozhodnutie súdu nadväzovalo na žalobu, ktorú v januári na Uber podalo Občianske združenie koncesovaných taxikárov (OZKT). To verdikt súdu v marci ohodnotilo ako logické vyústenie niekoľkomesačného boja za rovnosť podnikateľského prostredia v oblasti taxislužieb.informovalo v marci TASR združenie.V aplikácii Uber bolo za viac ako dva roky pôsobenia na slovenskom trhu zaregistrovaných vyše 100.000 používateľov. Už od jej príchodu proti nej viackrát protestovali bratislavskí taxikári. Uber podľa nich ignoruje slovenskú legislatívu. Vďaka podpriemerným cenám deformuje podnikateľské prostredie a v konkurenčnom boji získava nenáležitú výhodu.