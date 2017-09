Uber sa stiahne z kanadského Quebecu pre prísne regulačné nariadenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 26. septembra (TASR) - Alternatívna taxislužba Uber Technologies ukončí v priebehu budúceho mesiaca poskytovanie svojich služieb v kanadskej provincii Quebec. Dôvodom sú nové regulačné nariadenia, ktoré boli oznámené v piatok 22. septembra.Pre Uber je to druhá nepríjemná záležitosť v jednom týždni. Rovnako v piatok 22. septembra úrad pre reguláciu dopravy v Londýne oznámil, že licenciu, ktorá vyprší 30. septembra, spoločnosti neobnoví. Regulátor Transport for London vtedy uviedol, že na základe záverov preverovania Uberu nie je spoločnosť vhodná na pokračovanie poskytovania služieb v Londýne, pričom vyjadril obavy ohľadne bezpečnosti cestujúcich.Teraz samotný Uber oznámil, že sa stiahne z Quebecu, druhej najľudnatejšej provincie Kanady. Ako povedal generálny manažér Uberu pre Quebec Jean-Nicolas Guillemette, firma svoju prevádzku ukončí 14. októbra. Spoločnosť zamestnáva v provincii vyše 10.000 vodičov.Firma si však zatiaľ stále ponechala priestor na zmenu pôvodného rozhodnutia a v tejto súvislosti vyzvala vládu, aby prísne regulačné opatrenia prehodnotila. Podľa nich musia vodiči Uberu absolvovať napríklad 35 hodín výcviku tak, ako sa to požaduje od tradičných taxikárov.Voči Uberu protestujú taxikári vo viacerých krajinách sveta, medzi nimi aj v Kanade, vrátane Quebecu. Tí už napríklad v najväčšom meste Quebecu - Montreale niekoľkokrát zablokovali na protest proti Uberu dopravu.Stiahnutie sa Uberu z Quebecu bude znamenať ukončenie prevádzky v mestách ako Montreal či Quebec. Prevádzku v kanadských mestách mimo tejto provincie to neovplyvní, Uber bude naďalej pôsobiť v mestách ako Toronto, Ottawa, Calgary a Edmonton.