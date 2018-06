Uber spustí v Európe službu zdieľania elektrických bicyklov

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Brusel 6. júna (TASR) - Americká spoločnosť Uber v stredu oznámila, že spustí v Európe službu zdieľania elektrických bicyklov JUMP Bikes, ktorú kúpila minulý mesiac. Cieľom Uberu, ktorý doteraz ponúkal len aplikáciu na zdieľanie jazdy autom, je rozšíriť svoju ponuku aj o iné druhy dopravy. As miestnymi úradmi.Uber sa v apríli dohodol na kúpe start-upu JUMP Bikes v snahe vytvoriť multimediálnu dopravnú službu.povedala generálna riaditeľka Uberu Dara Khosrowshahiová na konferencii v Berlíne.Uber sa snaží stať vhodnou alternatívou mestskej dopravy a umožniť ľuďom rezervovať si celú škálu služieb. V Európe pritom čelil problémom, či už išlo o protesty tradičných taxikárov, ktoré sa zmenili na násilie, alebo súdne zákazy, ktoré ho prinútili zastaviť niektoré zo svojich služieb.Okrem toho Uber, ale aj iné firmy, ktoré ponúkajú zdieľanú jazdu v súkromných autách, čelia obvineniam, že spôsobili preťaženie dopravy v hlavných mestách, ako je Londýn. Uber preto začal zdieľať údaje o miliónoch jázd v Londýne v snahe pomôcť riešiť preťaženie.Uber aktuálne bojuje aj proti rozhodnutiu londýnskeho úradu pre reguláciu dopravy, ktorý ho vlani v septembri zbavil licencie a vyhlásil, že nie je spôsobilý na prevádzku taxislužby.Khosrowshahiová povedala, že spoločnosť plánuje spustiť službu zdieľania bicyklov Uber Green v Berlíne, po ktorom bude nasledovať Mníchov.Bicykle JUMP sa odomykajú a zamykajú pomocou aplikácie pre smartfóny. Vzhľadom na to, že nepotrebujú tzv. dokovaciu konštrukciu, teda špeciálne stojany, môžu byť ponechané v akomkoľvek verejnom stojane pre bicykle. Tým sa eliminuje veľa nákladov na infraštruktúru.JUMP je súčasťou fenoménu zdieľania bicyklov, ktorý si už našiel cestu aj do USA po tom, ako ovládol Čínu.