Uber v Londýne končí, nepredĺžia mu licenciu

Londýn 22. septembra (TASR) - Alternatívna taxislužba Uber príde v britskom hlavnom meste o licenciu. Ako dnes oznámil úrad pre reguláciu dopravy v Londýne, súčasnú licenciu spoločnosti, ktorá vyprší 30. septembra, neobnoví.Regulátor Transport for London (TfL) oznámil, že preverovanie Uberu ukázalo, že spoločnosť nie je vhodná na pokračovanie poskytovania služieb v Londýne, pričom vyjadril obavy v oblasti bezpečnosti cestujúcich.uviedol v dnešnom oznámení londýnsky regulačný úrad.Spoločnosť na rozhodnutie TfL reagovala, že sa proti nemu odvolá. Ako povedal generálny manažér Uberu pre Londýn Tom Elvidge, spoločnosť podá odvolaniePre Uber pracuje v Londýne okolo 40.000 vodičov.Elvidge zároveň poukázal na to, že Uber svoje služby poskytuje vo vyše 600 mestách po celom svete, vrátane viac než 40 miest v Británii.dodal.Naopak, starosta Londýna Sadiq Khan rozhodnutie TfL podporil. Podľa neho musia všetky firmy postupovať podľa pravidiel a plniť stanovené štandardy, najmä, keď sa to týka bezpečnosti zákazníkov.povedal Khan.Na odvolanie má Uber podľa TfL 21 dní a počas trvania odvolacieho procesu bude môcť svoje služby v Londýne poskytovať.