Úbytok Trnavčanov by mohli zastaviť nižšie ceny pozemkov

Centrum mesta Trnava Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 13. septembra (TASR) – Trend znižujúceho sa počtu obyvateľov by mohla pomôcť zastaviť v Trnave konkurencia v ponuke stavebných pozemkov a zníženie ich ceny. Potom by mohli zostať v meste bývať tí Trnavčania, ktorí si chcú postaviť vlastný dom a odchádzajú svoju túžbu zrealizovať do blízkych obcí pre lacnejšie vstupné náklady. Primátor Peter Bročka v tom vidí jednu z možností, ako odvrátiť tendenciu znižovania počtu obyvateľov z posledných rokov." povedal primátor. Pribudlo totiž každodenné vozenie sa do práce, detí do školy a na krúžky, nakoniec potreba kúpiť a živiť aj druhé auto a k tomu aj strata času. Trnava by preto mala vytvoriť podmienky, aby mohli jej obyvatelia v meste zostať bývať. Nie je podľa primátora samoúčelné, keď sa zmení územný plán (ÚP) mesta pre takýto účel, ako sa to stalo na tohtotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde dostala zelenú nová lokalita pre výstavbu rodinných domov pri Orešianskej ceste.dodal Bročka. Nemal, ako uviedol, problém so žiadnou, ktoré aktuálne poslanci v ÚP urobili.konštatoval primátor Trnavy. Práve nové možnosti výstavby a konkurencia by mohli ceny podľa Bročkových slov znížiť, čím by sa mohla pozastaviť tendencia odchodu ľudí na vidiek.