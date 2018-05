Účasť na parlamentných voľbách v Iraku bola nízka

Iracká volička vychádza spoza plenty vo volebnej miestnosti v Bagdade počas parlamentných volieb v Iraku 12. mája 2018. Ide o prvé iracké voľby odvtedy, ako vláda vlani v decembri ohlásila víťazstvo nad militantmi Islamského štátu (IS), a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 13. mája (TASR) - Najmenej 44,5 percenta irackých voličov odovzdalo svoje hlasy v prvých parlamentných voľbách v krajine od vyhlásenia víťazstva nad teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) vlani v decembri. Oznámila to v sobotu večer volebná komisia.Predbežné výsledky podľa nezávislej komisie ukazujú, že hlasovať prišlo viac ako desať miliónov z 24,3 milióna registrovaných voličov.uviedol šéf komisie Rijád al-Badrí na tlačovej konferencii v Bagdade.Jeho vyjadrenie, citované agentúrou DPA, prišlo niekoľko hodín po tom, ako v Iraku uzavreli volebné miestnosti. Oficiálne výsledky hlasovania sa očakávajú podľa rôznych správ v nedeľu alebo do 48 hodín. Predpokladá sa však, že rokovania o výbere nového premiéra povereného vytvorením vlády sa potiahnu niekoľko mesiacov.Iracké médiá uviedli, že najvyššiu účasť zaznamenali v oblastiach, ktoré boli predtým v rukách IS, pokým najnižšia bola v hlavnom meste Bagdade. O kreslá v 329-člennom parlamente, ktorý následne zvolí prezidenta i premiéra Iraku, sa uchádzalo takmer 7000 kandidátov. Okrem nízkej účasti poznačili iracké voľby aj podvody, napísala agentúra AP.Po intenzívnej predvolebnej kampani nemožno hovoriť o žiadnom jasnom favoritovi. Najväčšie šance na úspech sú pripisované súčasnému šiitskému premiérovi Hajdarovi Abádímu, pričom jeho najvážnejší konkurenti pochádzajú z politických strán s užšími väzbami na Irán. Najvyšší šiitský duchovný Iraku vyzval obyvateľov, aby prišli k volebným urnám a predišli takNapriek tomu, že sa Iraku podarilo zvíťaziť nad extrémistami, krajina ďalej zápasí s hospodárskym poklesom, ktorý sčasti zapríčinil celosvetový prepad cien ropy, ako aj so zakorenenou korupciou a dlhodobým politickým patom.Iracké úrady využili pri voľbách nový elektronický systém, aby sa obmedzili podvody pri hlasovaní. Celkove malo byť rozmiestnených v krajine 60.000 zariadení, ktoré zašlú údaje o hlasovaní do volebnej centrály cez družicu.