Účasť na prezidenských voľbách dosiahla do poludnia 28,5 percenta

Francúzsky prezidentský kandidát Jean-Luc Mélanchon hlasuje v 1. kole prezidentských volieb 23. apríla 2017 v Paríži. Francúzi si dnes v prvom kole prezidentských volieb vyberajú novú hlavu štátu. Viac ako 47 miliónov voličov bude mať na výber z 11 kandidátov. Ak ani jeden z 11 kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, čomu nasvedčujú aj prieskumy, dvaja najúspešnejší z nich postúpia do druhého kola, ktoré sa bude konať 7. mája. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 23. apríla (TASR) - V dnešnom prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku odovzdalo do poludnia svoje hlasy približne 28,5 percenta registrovaných voličov, oznámilo ministerstvo vnútra v Paríži.Ide o približne rovnakú účasť ako pri posledných prezidentských voľbách v roku 2012 (28,3 percenta), v ktorých zvíťazil socialista Francois Hollande. Celkovo sa vtedy na voľbách zúčastnilo 79,5 percenta voličov. Mierne vyššiu účasť v rovnakom čase, 31,2 percenta, zaznamenali vo voľbách v roku 2007, ktoré vyhral konzervatívec Nicolas Sarkozy.Francúzske zámorské územia, v ktorých sa sčasti hlasovalo už v sobotu, nie sú do čiastkovej účasti zahrnuté. Žije v nich však len veľmi malá časť voličov.Prieskumy naznačujú tesný súboj štyroch vedúcich kandidátov, z ktorých dvaja najúspešnejší zrejme postúpia do druhého kola 7. mája. Pozorovatelia vychádzali z toho, že nižšia účasť by mohla byť v prospech "extrémnych" kandidátov.Francúzske ministerstvo vnútra tiež oznámilo, že volebnú miestnosť v meste Besancon na východe krajiny dočasne evakuovali po tom, ako pred ňou niekto nechal vozidlo s naštartovaným motorom. Auto bolo nahlásené ako ukradnuté a malo falošné tabuľky s evidenčným číslom, uviedol zdroj z ministerstva vnútra pre agentúru Reuters.Volebnú miestnosť neskôr znova otvorili po tom, ako podozrivé auto preskúmali odborníci na výbušniny, ktorí dospeli k záveru, že nepredstavuje hrozbu, uviedol hovorca ministerstva pre agentúru AP.Dosiaľ podľa hovorcu neboli počas dnešného hlasovania hlásené iné incidenty.Voľby francúzskeho prezidenta prebiehajú za prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré zaisťujú desaťtisíce policajtov i niekoľko tisíc vojakov. Obavy o bezpečnosť oživil tento týždeň útok v Paríži. Vo Francúzsku naďalej platí výnimočný stav po krvavých útokoch islamských extrémistov z uplynulých rokov.