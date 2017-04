Účasť na ZOH v Pchjongčchangu vyjde SR na viac ako dva milióny eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Účasť slovenských športovcov na zimných olympijských hrách (ZOH) a zimných paralympijských hrách (ZPH) v juhokórejskom Pchjongčchangu, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku, by mala Slovensko vyjsť na 2.049.600 eur. Vyplýva to z dokumentu o zabezpečení prípravy a účasti reprezentantov SR na olympijských hrách, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Z rozpočtu ministerstva školstva pôjde na tento účel suma 1.509.600 eur. Zvyšok doplatí z vlastných zdrojov Slovenský olympijský výbor, respektíve Slovenský paralympijský výbor. V poradí XXIII. zimné olympijské hry sa uskutočnia v dňoch 9.–25. februára 2018, XII. zimné paralympijské hry budú v dňoch 9.–18. marca 2018.Olympijský výbor predpokladá, že slovenskí športovci budú mať zastúpenie v 10 športových odvetviach, pričom výprava by mala mať cca 60 športovcov a približne rovnaký počet členov ich sprievodu, ako tréneri, technici, lekári, maséri a vedenie výpravy. Pri paraolympikoch sa predpokladá, že oficiálnu výpravu bude tvoriť približne 45–50 členov, budú v nej športovci, navádzači, členovia realizačných tímov a tiež vedenie výpravy.Za výsledky na ZOH a ZPH 2018 budú športovci ocenení, a to za umiestnenie do ôsmeho miesta, v prípade kolektívnych športov do šiesteho miesta. Pri individuálnych športoch ak získajú prvé miesto dostanú odmenu 22.500 eur. V prípade umiestnenia na ôsmom mieste je odmena 2000 eur. Pri kolektívnych športoch získava každý člen za prvé miesto 7500 eur. Odmenené je aj umiestnenie na šiestom mieste, a to sumou 2000 eur pre každého člena tímu.Súťaže ZOH 2018 budú prebiehať v dvoch hlavných strediskách, tzv. horskom a pobrežnom, v ktorých je spolu 13 športovísk. Slávnostné otvorenie aj ukončenie ZOH 2018 sa uskutoční na otvorenom Olympijskom štadióne priamo v Pchjongčchangu s kapacitou 35.000 divákov. Na rovnakých ihriskách budú prebiehať aj ZPH.