Účasť prepojených firiem na súťaži je v pripomienkach k novele zákona

Na archívnej snímke Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Účasť majetkovo či personálne prepojených firiem vstupujúcich do procesu verejného obstarávania patrí medzi pripomienky, ktoré vzišli z medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o verejnom obstarávaní. Poukázal na to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý tak reagoval na pondelkovú (4.6.) tlačovú konferenciu hnutia OĽaNO. Zároveň dodal, že ho teší záujem širokej verejnosti o reformu verejného obstarávania.skonštatoval Hlivák v reakcii na návrh OĽaNO, ktorým chcú dosiahnuť automatické vylúčenie majetkovo či personálne prepojených spoločností z verejného obstarávania.Hnutie predkladá do parlamentu návrh zákona, ale ako uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Veronika Remišová, toto opatrenie sa budú snažiť dosiahnuť aj prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k súčasnému návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní.Hlivák avizoval, že tento problém je jednou z pripomienok, ktoré vzišli z medzirezortného pripomienkového konania.zdôraznil predseda ÚVO.Zo spolupráce s PMÚ vzišla aj ďalšia pripomienka, ktorá sa týka autora ponuky.dodal Hlivák.ÚVO má súčasne záujem v spolupráci s poradcom z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zriadiť stavovskú organizáciu pre verejné obstarávanie – Komoru verejného obstarávania.skonštatoval Hlivák.