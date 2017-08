Účasť vo venezuelských voľbách bola údajne zmanipulovaná

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ukazuje svoj hlasovací lístok počas hlasovania vo voľbách do ústavodarného zhromaždenia vo volebnej miestnosti v Caracase 30. júla 2017, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 3. augusta (TASR) - Na voľbách do ústavodarného zhromaždenia vo Venezuele sa zúčastnilo minimálne o jeden milión voličov menej než uvádza Národná volebná rada (CNE). Povedal to v stredu v Londýne Antonio Mugica, výkonný riaditeľ firmy Smartmatic, ktorá zaisťovala technickú stránku nedeľňajšieho hlasovania.Mugica podľa agentúry AP uviedol, že údaje, ktoré zaznamenali prístroje jeho firmy a tie, o ktorých informovala CNE, svedčia o tom, že oficiálna volebná účasť bola "bez akýchkoľvek pochýb" zmanipulovaná.Firmu Smartmatic sídliacu v Londýne založila v roku 2000 skupina venezuelských inžinierov. Jej technológia vrátane hlasovacích zariadení sa pri voľbách vo Venezuele používa už od roku 2004, pričom v ostatných rokoch firma zaisťovala priebeh volieb aj v iných kútoch sveta. Mugica dodal, že prístroje spoločnosti zatiaľ vždy boli úplne presné, a preto musí s "hlbokou ľútosťou" konštatovať, že oficiálne údaje o účasti vo voľbách do venezuelského ústavodarného zhromaždenia boli zmanipulované.Venezuelská Národná volebná rada v nedeľu večer informovala, že vo voľbách do ústavodarného zhromaždenia hlasovalo vyše osem miliónov osôb, teda 41,53 percenta oprávnených voličov. Toto číslo následne spochybnilo viacero členov opozície, keďže podľa ich odhadov prišli k urnám len dva až tri milióny voličov. Výrazne nižšiu účasť - okolo 3,6 milióna - uviedla podľa agentúry AP aj minimálne jedna nezávislá analýza.Úlohou ústavodarného zhromaždenia bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999. Orgán bude mať tiež právomoc rozpustiť Národné zhromaždenie, v súčasnosti ovládané opozíciou. Voľby opozícia bojkotovala, takže všetkých 5500 kandidátov na obsadenie 545 kresiel boli podporovatelia vlády.