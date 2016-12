Účastníci korčuliarskeho maratónu v Košiciach vytvorili rekord

Na snímke košické športovkyne, sestry Danka a Janka Velďákové 32 sekúnd pred koncom korčuľovania. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Pokusu o rekord v 24 hodinovom korčuľovaní v Košiciach sa zúčastnilo 1391 korčuliarov, ktorí najazdili 6259 km. Podujatie sa uskutočnilo v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach 29. decembra 2016. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. decembra (TASR) – Maratón v 24-hodinovom korčuľovaní sa dnes skončil v Košiciach. Aj keď ľudí prišlo o niečo menej ako počas prvého ročníka, tentoraz sa účastníkom podarilo dosiahnuť rekord vo vzdialenosti, ktorú najazdili.priblížil komisár slovenskej knihy rekordov Igor Svítok s tým, že je to úctyhodná vzdialenosť.Ako povedal, účastníci prekonali rekord vo vzdialenosti, ktorú odkorčuľovali za 24 hodín na rovnakom podujatí začiatkom tohto roka.uviedol Svítok s tým, že aj keď mali v pláne prekonať i rekord v počte účastníkov, nestalo sa tak.Maratón sa konal v rámci podujatí pri príležitosti titulu Európskeho mesta športu 2016, ktorý mesto Košice získalo.vymenoval sériu podujatí primátor Košíc Richard Raši.Ako ďalej uviedol, nebol to len rok športu, ale i rok investícií do športovísk.zhodnotil Raši s tým, že spomedzi 19 európskych miest športu boli Košice vyhodnotené na pôde Európskeho parlamentu ako najlepšie mesto športu v roku 2016.Za úspech a dôležité považuje to, že mnohí ľudia sa vrátili na športoviská.dodal Raši.