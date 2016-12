Účastníci mierového pochodu vyrazili z Berlína a mieria do Aleppa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. decembra (TASR) - Stovky mierových aktivistov sa vydali dnes na niekoľko mesiacov trvajúci protestný pochod z Berlína do vojnou zmietanej Sýrie. Touto akciou chcú presadiť čo najrýchlejšie ukončenie bojov v tejto blízkovýchodnej krajine.Účastníci občianskeho pochodu pre Aleppo vyrazili nesúc biele zástavy z bývalého berlínskeho letiska Tempelhof, ktorého časť slúži ako utečenecký tábor.Organizátori pochodu predpokladajú, že denne prejdú zhruba 20 kilometrov a svoju púť zvládnu absolvovať za približne tri mesiace. Trasa povedie cez Nemecko, Českú republiku, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Grécko a Turecko. Mnohí z účastníkov tohto pochodu majú v pláne prejsť iba časť popísanej trasy, iní ju podstúpia celú.Aktivisti veria, že sa im minimálne podarí prejsť pešo až k Tureckým hraniciam so Sýriou. Pokiaľ to bude možné budú pokračovať do sýrskeho mesta Aleppo, ktoré je aktuálne dejiskom bojov a symbolom sýrskej občianskej vojny.