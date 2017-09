Účastníci odboja za oslobodenie dostanú vyššie príspevky

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Účastníci národného boja za oslobodenie a vdovy a vdovci po týchto osobách dostanú vyššie príspevky. Národná rada SR totiž 102 hlasmi schválila novelu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách z dielne poslancov SNS Antona Hrnka, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka a poslanca Smeru-SD Dušana Čaploviča.Pôvodný návrh novely hovoril o postupnom zvyšovaní príspevku, ale Hrnko to svojím pozmeňujúcim návrhom zmenil. Príspevok priamym účastníkom boja za oslobodenie sa tak zvýši naraz na 70 eur mesačne, a to dňom nadobudnutia účinnosti zákona.vysvetlil Hrnko. Vdovy a vdovci po účastníkoch národného odboja za oslobodenie by mali od 1. januára 2019 dostávať 35 eur mesačne.Právnu normu poslanci predložili s cieľom zlepšiť finančnú situáciu účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. "vysvetlili predkladatelia.Hrnko na dnešnej tlačovej konferencii po schválení zákona zdôraznil, že je našou povinnosťou uctiť si účastníkov národného boja za oslobodenie a patrične ich ohodnotiť.uviedol Hrnko. Nevylúčil, že ak bude treba, môže dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu. "Je povinnosťou štátu postarať sa o týchto ľudí," uzavrel Hrnko.