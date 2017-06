Účastníci pochodov na podporu LGBT kritizovali Trumpovu administratívu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júna (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v noci nadnes do ulíc desiatok amerických miest a zúčastnili sa na pochodoch za práva homosexuálov. Informovala o tom agentúra AP.Organizátori sa zvolanými pochodmi snažili upozorniť najmä na to, že mnohé práva a slobody, ktoré komunita LGBT v USA dosiahla za posledných osem rokov - za vlády prezidenta Baracka Obamu -, sú teraz ohrozené.V Los Angeles sa obvyklý pochod premenoval na Resist March, pričom desiatky tisíc jeho účastníkov niesli okrem dúhových vlajok ako symbolu hnutia za práva komunity LGBT aj transparenty s nápisom "Love Trumps Hate" (láska porazí nenávisť). Účastníci pochodu tiež žiadali impeachment 45. prezidenta USA. Zhromaždeným sa prihovorilo niekoľko senátorov vrátane Nancy Pelosiovej, ako aj primátor Los Angeles Eric Garcetti.Aktivisti za práva homosexuálov a ich sympatizanti sú znepokojení viacerými opatreniami a vyhláseniami Trumpovej administratívy. Ide napr. o zrušenie federálneho odporúčania pre školské obvody, aby umožnili transgenderovým študentom využívať toalety a šatne podľa vlastného výberu.Aktivisti tiež upozorňujú na to, že Trump, hoci počas kampane vystupoval ako potenciálny spojenec homosexuálov, delegoval do svojej administratívy mnohých odporcov udelenia väčších práv komunite LGBT vrátane viceprezidenta Mika Pencea, generálneho prokurátora Jeffa Sessionsa a ministra zdravotníctva Toma Pricea.