Účastníci referenda podporili premenu Portorika na štát USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Juan 12. júna (TASR) - Obyvatelia Portorika sa v nedeľňajšom referende vyslovili jasne za to, aby sa ich karibský ostrov stal 51. štátom USA. Hlasovanie však bolo nezáväzné, pretože rozhodnutie o politickom štatúte tohto tzv. nezačleneného územia Spojených štátov môže prijať len federálny Kongres vo Washingtone.uviedol guvernér Ricardo Rosselló v oznámení o výsledkoch.citovala ho agentúra AP.Na referende sa však aj vzhľadom na bojkot opozície zúčastnilo necelých 23 percent z 2,3 milióna oprávnených voličov, v dôsledku čoho oponenti plebiscitu spochybnili jeho platnosť.Zo sčítania 99 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že 97,2 percent hlasujúcich podporilo premenu Portorika na ďalší zo štátov USA. Možnosť vyhlásenia nezávislosti si zvolilo len 1,5 percenta a zachovanie súčasného štatútu 1,32 percenta z nich.Išlo už o piate referendum o budúcnosti Portorika, karibského ostrova s 3,4 milióna obyvateľov, pre ktorých väčšinu je hlavným jazykom španielčina. V troch hlasovaniach zvíťazili zástancovia súčasného stavu, pri plebiscite pred piatimi rokmi sa tesná väčšina voličov vyslovila za to, aby sa Portoriko stalo štátom USA. Federálny Kongres však v tejto veci nekonal.Portoričania sú občanmi Spojených štátov, nemôžu sa však zúčastňovať na prezidentských voľbách a ich delegáti v Kongrese USA nemajú hlasovacie právo. Kritici hovoria o koloniálnom systéme, ktorý chce Rossellova vládnuca Nová progresívna strana (PNP) zmeniť.Ide aj o financie: Portoriko je fakticky na mizine po desaťročnej hlbokej ekonomickej kríze, ktorá viedla takmer polmilióna obyvateľov ostrova k odchodu do kontinentálnych Spojených štátov. Ako štát USA by sa mohlo podľa americkej legislatívy vyhlásiť bankrot, ako to urobilo napríklad mesto Detroit, dopĺňa agentúra DPA.