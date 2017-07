Účastníci summitu G20 sú v Labskej filharmónii na slávnostnom koncerte

Predstavitelia najvýznamnejších ekonomík sveta združených v skupine G20 so svojimi partnermi pózujú fotografom pred slávnostným koncertom v hamburskej sále Elbphilharmonie 7. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 7. júla (TASR) - V Labskej filharmónii v Hamburgu sa dnes večer s oneskorením začal slávnostný koncert pre účastníkov vrcholnej schôdzky krajín G20.Polícii sa s maximálnym úsilím podarilo zabrániť demonštrantom preniknúť do okolia dejiska koncertu, na ktorom zaznejú tóny IX. symfónie Ludwiga van Beethovena.Neuspeli ani aktivisti medzinárodnej ochranárskej organizácie Greenpeace, ktorí sa k filharmónii pokúšali dostať po vode na viacerých člnoch a s využitím viac ako dvoch desiatok plavcov.Návštevníci koncertu, ktorí nepatrili medzi členov delegácií smerujúcich s policajným sprievodom do filharmónie, museli rátať s trojhodinovým predstihom kvôli bezpečnostným kontrolám.Jeden z okruhov Severonemeckého rozhlasu (NDR) vysiela koncert v priamom prenose.Výtržnosti, ktoré vypukli v Hamburgu už v predvečer dvojdňového trvajúceho summitu, odsúdila dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová. Zdôraznila, že ohrozujú životy ľudí a ocenila nasadenie a tvrdú prácu príslušníkov poriadkových síl.Deviatich policajtov, ktorí skolabovali dnes popoludní pri brehoch Labe, previezli do nemocnice. Mnohí z príslušníkov bezpečnostných zložiek sú v Hamburgu medzičasom v plnom nasadení už viac ako 18 hodín.Slávnostné otvorenie Labskej filharmónie v Hamburgu sa uskutočnilo 11. januára 2017 po desiatich rokoch výstavby s nákladmi, ktoré sa vyšplhali až na 789 miliónov eur.Nová dominanta mesta - 110 metrov vysoká viacúčelová budova - je dielom švajčiarskych architektov Jacqua Herzoga a Pierra de Meurona. Popri dvoch koncertných sieňach sú v nej aj bytové jednotky, päťhviezdičkový hotel s viac ako 240 izbami, viaceré reštaurácie, vyhliadková plošina či parkovisko.