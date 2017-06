Účastníci súťaže Do práce na bicykli najazdili 1,1 mil. kilometrov

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 7. júna (TASR) - Do štvrtého ročníka kampane Do práce na bicykli s podtitulom "Nechajme auto doma" sa podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR počas tohtoročného mája zapojilo 8532 účastníkov, ktorí spolu vytvorili 2566 tímov.vyčíslila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.Najväčší počet kilometrov v prepočte na obyvateľa najazdili podľa jej slov v meste Svit, ktorý tak po tretí raz zvíťazil. Na druhom mieste sa umiestnil Martin a prvú trojku uzatvára mesto Trenčín. V celkovom počte najazdených kilometrov dominovala Bratislava, ktorú doplnil Martin a Trenčín.priblížila Ducká.Do kampane sa podľa rezortu zapojili aj obyvatelia v malých mestách a obciach. V kategórii Samospráva s najviac zapojenými účastníkmi do kampane v pomere k počtu obyvateľov zvíťazila obec Záriečie, kde sa zo 707 obyvateľov zúčastnilo 16 cyklistov. "Za ňou sa umiestnila obec Čaňa a tretie miesto patrí malému mestu Lipany," vymenovala Ducká.Takzvaným cykloskokanom roka je podľa ministerstva mesto Martin, kde sa do súťaže zapojilo 623 cyklistov. Každý z nich bicyklom prešiel v priemere 160,5 kilometra (km). Celoslovenský priemer je pritom 130 km na účastníka.V kategórii Spoločnosť alebo organizácia sa na prvom mieste s najviac zapojenými zamestnancami umiestnilo Ministerstvo vnútra SR. Druhá v poradí skončila Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a tretie miesto patrí spoločnosti ESET.Na kampaň Do práce na bicykli nadviaže júnová súťaž ministerstva pre deti, žiakov a študentov s názvom Do školy na bicykli. Jej registrácia odštartovala 5. júna a samotná kampaň potrvá od 12. júna do 16. júna.doplnila Ducká.