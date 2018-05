Účastník dopravnej nehody má viaceré povinnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ Trenčín Foto: TASR/KR PZ Trenčín

Bratislava 30. mája (TASR) - Vodiči, ktorí sa stanú účastníkmi dopravnej nehody, musia pamätať na viacero povinností. Ich porušenie má trestnoprávne dôsledky, upozorňuje polícia.Povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.povedala Mihalíková.Poskytnutie prvej pomoci po dopravnej nehode môže zachrániť ľudský život, prípadne zmierniť následky zranení.doplnila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.Účastník dopravnej nehody musí zotrvať na jej mieste až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Musí sa rovnako zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.zhrnula Mihalíková.