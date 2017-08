Účastníkov tábora Letavy horúčavy neodradili

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Ďurník Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kokava nad Rimavicou 10. augusta (TASR) - V medzinárodnom letnom tábore výtvarníkov Letavy, v rekreačnom stredisku Kokava - Línia v okrese Poltár, vládne v týchto dňoch aj napriek úmornej horúčave tvorivá atmosféra. Nadšenci umenia z celej Európy sa v priebehu jedného týždňa chcú od svojich lektorov - profesionálnych umelcov zo Slovenska, čosi naučiť, niečo vytvoriť a aj vzájomne sa obohatiť."V tábore sa nachádza vyše 370 ľudí. Okrem Slovákov tu máme účastníkov z Českej republiky a Poľska, ale napríklad aj z Rakúska, Nórska, Dánska či Fínska," hovorí zakladateľ tábora Marián Lacko. Vek účastníkov sa pri tom pohybuje od 13 do viac ako 60 rokov.Najväčšie podujatie svojho druhu v Európe ponúka záujemcom o voľnú tvorbu 15 umeleckých dielní. "Najväčší záujem bol asi o hereckú dielňu, ktorú vedú herečka Jana Oľhová a režisér Dušan Vicen," priblížil Lacko. Veľmi rýchlo sa však naplnila aj bábkarská a keramická dielňa či dielňa s názvom Umenie z odpadu. Novinkou tohto ročníka je dielňa, zameraná na tzv. extrémne písanie. "Jej účastníci si môžu vyskúšať písanie prozaických útvarov pod časovým tlakom, keď sa človek dostane do určitého stresu," hovorí Lacko.Každý večer, po tvorivej práci, sú pre všetkých pripravené koncerty folkových skupín a sólistov a v stredu 9. augusta sa uskutočnil aj Výpredaj nápadov, kde sa každý z účastníkov predviedol s tým, čo sám najlepšie dokáže.Keďže za vyše tri desaťročia vzniklo v tábore množstvo artefaktov, chceli sme vedieť, kde všetky skončia. Podľa Lacka ide možno už o tisícky diel, ktoré vznikli najmä vo výtvarných dielňach. Podmienkou je, aby každý účastník zanechal organizátorom minimálne jednu svoju prácu na vernisáž, ktorá býva po skončení tábora v Rimavskej Sobote. Tieto diela sú potom uložené v depozite, ktorým je miestnosť o rozmeroch sedem krát sedem metrov.Letavy sa vo svojej 32-ročnej histórii stali odrazovým mostíkom k profesionálnej umeleckej kariére pre desiatky a možno až stovky ľudí. "Takmer polovica lektorov, ktorí sú dnes tu, sú akademickí maliari alebo magistri umenia, pri čom sú to bývalí letaváci," pripomína Lacko. V tábore zbierali svoje prvé skúsenosti aj viacerí dnešní profesionálni herci. "Keď si zapnem večer televíziu a idú slovenské seriály, tak v každom druhom vidím tváre, ktoré prešli naším táborom," dodáva.Letavy založili v roku 1985 študenti Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici ako plenér bývalých študentov školy. Postupne sa však rozrástol a vznikol najväčší umelecký tábor na Slovensku a neskôr i v Európe, a to nielen počtom účastníkov, ale aj množstvom ponúkaných dielní.Hlavným organizátorom Letavy je Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota.