Učitelia a odborníci z USA môžu odteraz jednoduchšie prichádzať do SR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Odborníci zo všetkých vedeckých oblastí a učitelia z USA môžu odteraz na základe zmeny v medzivládnej dohode medzi Spojenými štátmi a SR prichádzať zjednodušene na základe bezplatných neimigračných víz na slovenské inštitúcie. Pri príležitosti otvorenia nového akademického roku prestížneho Fulbrightovho programu to dnes v Bratislave oznámil americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling.Podľa doterajších pravidiel museli americkí štipendisti a ich rodinní príslušníci absolvovať zdĺhavý a nákladný proces získavania povolenia na prechodný pobyt na Slovensku. Zjednodušenie tohto procesu umožní americkým štipendistom okamžite učiť alebo realizovať výskum na Slovensku.Zmena vstúpila do platnosti 30. júla po takmer rok trvajúcich rokovaniach medzi slovenskou vládou a americkým veľvyslanectvom.povedal veľvyslanec Sterling pre TASR.Zjednodušenie procedúr privítala aj štátna tajomníčka slovenského ministerstva školstva Oľga Nachtmannová.uviedla Nachtmannová pre TASR.Fulbrightov program umožňuje výskumné a odborné pobyty medzi USA a SR a je otvorený pre všetky vedecké disciplíny. Sponzorujú ho obe vlády, pričom počet štipendií závisí od finančných prostriedkov vyčlenených oboma krajinami. Slovenskí a americkí odborníci môžu prostredníctvom programu absolvovať vedecko-výskumné pobyty na špičkových pracoviskách v oboch krajinách.Prostredníctvom Fulbrightovho programu pôsobia na všetkých typoch stredných škôl a vo všetkých regiónoch americkí lektori výučby angličtiny.Zo Slovenska dostal štipendium v USA v roku 2013/14 aj vedúci katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Peter Terem.odpovedal Terem na otázku, čo ho viedlo zapojiť sa do programu.povedal Terem,Tohto roku prišlo na Slovensko pod hlavičkou programu 17 Američanov, pričom 15 Slovákov sa zúčastňuje projektu v USA.