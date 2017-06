Učitelia môžu žiadať o pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - Pedagógovia môžu od konca mája predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV). Novinkou tento rok napríklad je, že medzi oprávnenými žiadateľmi o pôžičku sú aj vysokoškolskí učitelia, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov.Pre rok 2017 je výška úrokovej sadzby stanovená na tri percentá. Pedagógovia môžu požiadať o pôžičky vo výške od 1000 eur do 15.000 eur, pričom pôžičky do 3000 eur im poskytnú bez nutnosti zabezpečiť pôžičku ručiteľom. Pôžičky bude možné v tomto roku predložiť v dvoch termínoch, prvý termín je do 30. júna, druhý termín do 31. októbra.Na pôžičky pre učiteľov sú pre tento rok vyčlenené finančné prostriedky celkovo vo výške 2.300.000 eur, z toho na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna vo výške 1.300.000 eur, na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra vo výške 1.000.000 eur.Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webovej stránke www.fnpv.sk.TASR informovala Lenka Kudolányová z FNPV.