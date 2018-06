Učitelia potrebujú vo vzdelávaní slobodu, tvrdia riaditelia škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) – Učitelia v školách potrebujú vo výchovno-vzdelávacom procese slobodu, pretože najlepšie vedia, aké potreby majú ich žiaci. Ako ďalej povedala v piatok na stretnutí s novinármi riaditeľka základnej školy v Novákoch Anna Chlupíková, ide o prispôsobenie školského vzdelávacieho programu požiadavkám detí.poznamenala.Pred rokom vznikla iniciatíva s názvom Deň slobody v školách. Podporuje ju viacero škôl, aj verejných, ako aj mimovládne organizácie. Podľa Petra Haláka z občianskeho združenia Indícia existujú na Slovensku inovatívne školy, ktoré využívajú vo svojich vzdelávacích systémoch inovatívne metódy, no málo sa o nich vie, hovorí a učitelia sa možno boja slobodu využívať.povedal novinárom s tým, že školy by mali byť o tom, aby sa každé dieťa malo možnosť vzdelávať metódou, ktorá mu vyhovuje.Deň slobody v školách je teda podľa neho možnosťou výberu vyučovacích metód,Dodal, že tieto metódy by mali byť slobodné a voliteľné školami. Pozitívom je podľa neho to, že v slovenskej legislatíve existujú časti o tom, že školy majú možnosť stanoviť si metódy, ktorým sa venujú. V školskom zákone z roku 2008 je napísané, že štát vydáva štátne programy a školy si môžu stanoviť svoje vzdelávacie programy, poznamenal Halák.Podľa riaditeľa základnej školy Narnia v Bratislave Romana Baranoviča je však jedným z problémom to, že fungujeme reaktívne.povedal s tým, že naposledy to bola snaha meniť experimentálne overovanie škôl.Baranovič si vie predstaviť, že by slobody na školách mohlo byť aj viac, no štát často aj tak povie, čo má ako byť.dodal. Často je podľa jeho slov na učiteľoch na slovenských školách vidieť, že sú znudení či vyhoretí.povedal.Podľa Chlupíkovej vládne v učiteľských kruhoch strach. Myslí si, že mnohí učitelia a riaditelia málo poznajú svoje práva a povinnosti a boja sa ísť mimo vyšliapaných chodníkov.poznamenala. Slovenské školy potrebujú podľa nej odvahu a inšpiráciu na nové metódy.povedala s tým, že sa treba pozerať na cieľ a nie na prostriedok. Podľa nej je dôležité veriť tomu, že máme na Slovensku dobrých učiteľov, že vedia učiť, preto im treba dať dôveru a naučiť ich využívať slobodu.poznamenala. Chlupíková si myslí, že aj učiteľov v štátnych školách treba formovať, čo sa týka slobody.povedala.Podľa Haláka keď chceme budovať demokraciu, nedá sa inak, len dať deťom slobodu.vysvetlil s tým, že tak vychováme z detí demokratických občanov.