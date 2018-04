Učitelia sa majú možnosť rozvíjať prostredníctvom mentoringu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Nezisková organizácia Leaf otvára siedmy ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. TASR o tom informoval Martin Procházka z organizácie Leaf.Individuálny rozvojový program učiteľa prebieha priamo v triede učiteľa s jeho žiakmi.uviedol Procházka. Mentor navštevuje vyučovacie hodiny, do ich priebehu ale nezasahuje, iba ich pozoruje a následne ich spolu s učiteľom rozoberá z didaktického aj osobnostného hľadiska.zhodnotila zapojenie sa do programu Lenka Ditte, učiteľka z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.Program je možné absolvovať bez ohľadu na mesto, v ktorom učiteľ pôsobí. Stretnutia s mentorom prebiehajú buď osobne alebo prostredníctvom videorozhovoru a videonahrávok z vyučovacích hodín.IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov je vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe a potenciál robiť zmeny.uviedla koordinátorka programu Jana Balážová.Program IRPU absolvovalo už 150 učiteľov z rôznych častí Slovenska. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla na stránke www.irpu.leaf.sk.