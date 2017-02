Učitelia zo škôlok v Petržalke by mohli mať lacnejšie ubytovanie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 13. februára (TASR) – Mimobratislavskí učitelia a učiteľky, ktorí pôsobia alebo by chceli pracovať v materských školách v bratislavskej Petržalke, by už čoskoro mohli mať o čosi lepšie pracovné podmienky. Tie sa týkajú predovšetkým možnosti ubytovania v školských internátoch, keďže si samospráva, ktorá je zriaďovateľom škôlok, uvedomuje, že učiteľské platy sú na výšku podnájmov v hlavnom meste výrazne nízke.povedal na dnešnej tlačovej konferencii starosta Petržalky Vladimír Bajan. Ten v tejto súvislosti poznamenal, že práve personálne obsadenie začína byť čoraz väčším problémom. Mnohí učitelia totiž odchádzajú do dôchodku a väčšina mladých pedagógov nemá záujem pracovať v škôlkach za súčasných podmienok. V petržalských materských školách je totiž priemerný plat zhruba 600 eur, pričom podnájom v jednoizbovom byte v Bratislave sa pohybuje okolo 400 eur.Ako akúsi kompenzáciu za nízke platy sa samospráva rozhodla riešiť aspoň problém s ubytovaním. Oslovila preto Bratislavský samosprávny kraj (BSK), či nemá voľné miesta vo svojich stredoškolských internátoch, aj pre zabezpečenie lacnejšieho ubytovania pre učiteľov z materských škôl. Ten sa totiž dlhodobo snaží takýmto spôsobom pomôcť, primárne stredoškolským pedagógom na území kraja a internátne izby prerába na učiteľské byty.hovorí predseda BSK Pavol Frešo. Pre petržalských učiteľov podľa neho prichádza do úvahy internát na Vranovskej ulici, kde by kraj vedel k 1. júnu uvoľniť dostatočný počet miest podľa požiadaviek petržalskej samosprávy. Tie sú momentálne také, že k 1. septembru by predbežne chcela takéto ubytovanie zabezpečiť pre aspoň zruba 15 učiteľov, záujem doteraz prejavilo okolo desať pedagógov. Internát na Vranovskej však nie je jediný, učitelia majú možnosť ubytovať sa aj v iných stredoškolských internátoch, ktoré majú voľné miesta.konštatuje Frešo, ktorý verí, že s takouto formou pomoci nebude mať problém žiadny z poslancov v krajskom zastupiteľstve.Podľa Bajana by však chcela miestna samospráva takto riešiť ubytovanie aj pre učiteľov základných škôl. V nich v súčasnosti pôsobí 63 mimobratislavských pedagógov, z ktorých denne dochádza 25 a v podnájme býva 38. Priemerný plat učiteľa v základnej škole sa pohybuje okolo 800 eur. Okrem toho by lacnejšie ubytovanie privítali aj opatrovateľky, ktorých je tiež podľa starostu nedostatok. Témou sa budú zaoberať aj petržalskí miestni poslanci.dodáva Bajan, ktorý zároveň verí, že sa s krajom dohodnú aj na nekomerčnej cene za prenájom.