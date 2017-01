Učiteľka rozprávala žiakom, že v Islamskom štáte sú dobrí ľudia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tirana 19. januára (TASR) - Učiteľku v Albánsku zatkla polícia po tom, ako v škole verejne vyjadrovala podporu džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Oznámila to dnes polícia s tým, že nemenovaná žena je vypočúvaná na policajnej stanici v hlavnom meste Tirana príslušníkmi protiteroristickej jednotky.Súkromná televízna stanica TVKlan odvysielala v stredu reportáž o učiteľke na moslimskej škole v meste Shkodra ležiacom asi 120 kilometrov severne od Tirany, ktorá svojim žiakom povedala, že ISPribližne dve tretiny z troch miliónov obyvateľov Albánska sú islamského vierovyznania. Väčšina náboženských vodcov vyzvala veriacich, aby sa nepridávali k povstaleckých skupinám v Sýrii a Iraku. Napriek tomu sa predpokladá, že mnoho Albáncov tieto odporúčania neuposlúchlo a vstúpilo do IS.