Účtovníkovi z Auschwitzu Oskarovi Gröningovi zamietli žiadosť o milosť

Na snímke 94-ročný bývalý príslušník SS Oskar Gröning. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecké orgány zamietli žiadosť o omilostenie bývalého dôstojníka nacistických oddielov Schutzstaffel (SS) Oskara Gröninga, ktorého ešte v roku 2015 odsúdili na štyri roky väzenia za napomáhanie pri najmenej 300.000 vraždách vo vyhladzovacom tábore Auschwitz. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Zamietnutie Gröningovej žiadosti, podanej začiatkom tohto týždňa, prokuratúrou v Lüneburgu oznámila jej hovorkyňa Wiebke Bethkeová. Uviedla, že predpisy jej neumožňujú zverejniť podrobnosti.Podľa AP zamietnutie milosti predstavuje "odstránenie poslednej prekážky", ktorá bránila tomu, aby si začal odpykávať svoj trest.Prokuratúra v Hannoveri ešte v auguste 2017 zamietla Gröningovu žiadosť o odklad nástupu štvorročného trestu zo zdravotných dôvodov. Spolkový ústavný súd v Karlsruhe zase koncom decembra zamietol jeho ústavnú sťažnosť.Niekdajší "esesák" s hodnosťou Rottenführer pôsobil vo vyhladzovacom tábore Auschwitz na území dnešného Poľska v rokoch 1942-1944. Slúžil tam aj od mája do júla 1944, keď do tábora 137 vlakmi priviezli približne 425.000 Židov z Maďarska, pričom najmenej 300.000 z nich takmer okamžite poslali na smrť do plynových komôr.Súčasťou Gröningovej práce bolo triediť osobné veci, ktoré väzni museli pri vstupe do tábora odovzdávať, a vyberať z nich tie hodnotné, za čo si vyslúžil prezývku "účtovník z Auschwitzu". Napriek tomu však odmieta, že by bol spolupáchateľom nacistických zločinov.