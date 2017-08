Údajné zasahovanie Ruska do volieb vyšetruje v USA aj veľká porota

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. augusta (TASR) - Americký špeciálny prokurátor Robert Mueller zapojil tzv. veľkú porotu do vyšetrovania podozrení zo zasahovania Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA. Uviedol to vo štvrtok denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na dva informované zdroje. Zapojenie veľkej poroty podľa WSJ naznačuje, že Mueller svoje vyšetrovanie rozšíril a zintenzívnil.Podľa agentúry Reuters porota začala svoju činnosť pred niekoľkými týždňami a rozposlala už prvé predvolania týkajúce sa stretnutia syna prezidenta USA Donalda Trumpa s ruskou právničkou Nataľjou Veseľnickou, ktoré sa uskutočnilo v júni 2016 a jeho cieľom malo byť získanie kompromitujúcich informácií o Trumpovej volebnej súperke, prezidentskej kandidátke za Demokratickú stranu Hillary Clintonovej.Muellerov hovorca sa k povolaniu veľkej poroty odmietol pre Reuters vyjadriť.Veľká porota je súčasťou amerického právneho systému a tvoria ju bežní občania. Pracuje za zatvorenými dverami a jej úlohou je preskúmať existujúce dôkazy v prípade potenciálnych trestných činov väčšieho rozsahu a rozhodnúť, či bude vznesená žaloba.Denník Washington Post pred niekoľkými týždňami napísal, že Mueller prešetruje podozrenie, či samotný Trump nebránil vyšetrovaniu obvinení zo zasahovania Moskvy do volieb. Prezidentov právnik John Dowd vo štvrtok pre agentúru AP zopakoval, že nemá informácie o tom, že by bol Donald Trump vyšetrovaný.Trumpov osobitný poradca Ty Cobb o nasadení veľkej poroty nevie.povedal Cobb.Niekoľko výborov amerického Kongresu tiež vyšetruje, či Trumpov volebný tím nespolupracoval s ruskou stranou, aby získal výhodu voči Clintonovej. Americké tajné služby sú presvedčené, že Moskva zasiahla do volebnej kampane v prospech Trumpa. Doteraz najkonkrétnejším dôkazom o jeho kontaktoch s Ruskom sú nedávno zverejnené e-maily, v ktorých si Trumpov syn dohaduje stretnutie s právničkou Veseľnickou.