Údajný severokórejský dron fotografoval protiraketový systém THAAD

Soul 13. júna (TASR) - Bezpilotné lietadlo, ktoré sa našlo minulý piatok v blízkosti hraníc so Severnou Kóreou, fotografovalo súčasti amerického protiraketového systému THAAD umiestnené v Južnej Kórei. Oznámil to dnes ministerstvo obrany v Soule, ktoré citovala agentúra AP.Havarovaný stroj s dĺžkou 1,8 metra a rozpätím krídel 2,4 metra objavili v hornatej pohraničnej oblasti juhokórejskej provincie Kangwon.Lietadlo bolo vybavené zabudovaným fotoaparátom značky Sony, v ktorej sa našli stovky záberov zachytávajúcich lokality na území Južnej Kórey.Bolo medzi aj desať fotografií, na ktorých boli zachytené odpaľovacie zariadenia a radary amerického protiraketového systému THAAD, nainštalovaného v blízkosti juhokórejského mesta Songdžu.Väčšinu nájdených záberov však tvorili zábery obývaných oblastí, poľnohospodárskej krajiny alebo iných menej citlivých lokalít.Dron pravdepodobne havaroval pre nedostatok paliva, keď sa vracal do KĽDR.Americký systém THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) je schopný likvidovať balistické rakety krátkeho a stredného doletu. Jeho úlohou má byť posilnenie obrany pred možnou severokórejskou raketovou hrozbou. Kľúčové súčasti systému nainštalovali v Južnej Kórei v apríli tohto roku.Drony sú v arzenáli Pchjongjangu relatívnou novinkou, podľa dostupných informácií ich začal využívať až v posledných rokoch. Podľa Soulu slúžia na špionážne operácie, čo však KĽDR popiera. Niekoľko takýchto severokórejských strojov objavili v Južnej Kórei v roku 2014. Podľa expertov išlo o pomerne primitívne zariadenia, ktoré však napriek tomu mohli predstavovať bezpečnostné riziko.