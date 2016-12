Údajný terorista Amri cestoval do Milána cez Lyon a Chambéry

Na archívnej snímke Tunisan Anis Amri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. decembra (TASR) - Tunisan Anis Amri, ktorý je predpokladaným páchateľom nedávneho útoku na vianočných trhoch v Berlíne, sa tri dni po čine nachádzal na území Francúzska. Potvrdzuje to záznam z bezpečnostnej kamery na železničnej stanici Part-Dieu v Lyone.Amri si na tejto stanici kúpil cestovný lístok do talianskeho Milána s prestupom v meste Chambéry. Platil zaň v hotovosti.Ako dnes informovala francúzska televízia BFMTV, bezpečnostné kamery zachytávajú 24-ročného Tunisana v budove stanice a potom aj na nástupišti. Záznam bol nasnímaný minulý štvrtok, teda tri dni po útoku v Berlíne, kde po náraze kamiónu do návštevníkov vianočných trhov zahynulo 12 ľudí a ďalších 48 utrpelo zranenia.Vyšetrovatelia podľa BFMTV nevedia, ako a kedy terorista vstúpil na francúzske územie. Predmetom skúmania sú ešte stále aj zábery z bezpečnostných kamier.Muža identifikovaného ako Anis Amri usmrtili v noci na 23. decembra policajti v meste Sesto San Giovanni pri severnom okraji Milána. Tamojšia polícia ho zastavila okolo 03.00 h v rámci bežnej kontroly, načo vytiahol zbraň a postrelil príslušníka, ktorý od neho požadoval predloženie dokladov.Pri tele zastreleného muža sa našli cestovné lístky na cestu z Lyonu cez Chambéry do Milána. Jeden z lístkov nebol náležite označený.Na základe nových informácií v prípade si podľa BFMTV treba položiť otázku, ako Anis Amri mohol prejsť cez dvoje hraníc a prekonať 1000 kilometrov a to všetko v čase, keď po ňom od stredy pátrali polície európskych štátov.Sekcia parížskej prokuratúry pre boj s terorizmom sa týmto prípadom začala zaoberať pre. Vyšetrovanie má na starosti justičná polícia a agenti francúzskej vnútornej tajnej služby DGSI.