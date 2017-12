Udalosti, na ktoré sa podľa CNN môžeme v roku 2018 tešiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. decembra (TASR) – Nadchádzajúci rok prinesie vo svete aj udalosti, na ktoré sa môžeme tešiť a ktoré nám pomôžu prekonať udalosti horšie, uviedla americká spravodajská televízna stanica CNN a načrtla zoznam takýchto udalostí:Športovci celého sveta sa opäť zídu pod piatimi kruhmi a verejnosť bude mať opäť príležitosť diskutovať o tom, čo za šport je vlastne curling, zažartovala CNN. Zimné športové slávnosti sa začnú 9. februára v juhokórejskom Pchjongčchangu.zdôraznila CNN.Britský princ Harry a jeho snúbenica, americká herečka Meghan Markleová, sa zosobášia v máji a má to byť súkromný, neformálny sobáš v malej, jednoduchej kaplnke vo Windsorskom zámku.Pár sa zoznámil v júli 2016 a zasnúbil v novembri tohto roka. Harry je v súčasnosti piaty v poradí následníctva britského trónu, zatiaľ čo Meghan je známa najmä pre svoju rolu v americkom televíznom seriáli Kravaťáci.Britský princ William s manželkou Kate očakávajú tretieho potomka. Pohlavie ani meno zatiaľ neprezradili, známe je len to, že sa má narodiť v apríli. William a Kate už majú dve deti - štvorročného princa Georgea a dvojročnú princeznú Charlotte.navrhla CNN. Do kín totiž príde niekoľko vysoko očakávaných filmov: vo februári akčná sci-fi dráma Black Panther, v marci vedecko-dobrodružný film V pasci času (A Wrinkle in Time), v máji ďalšie pokračovanie akčného sci-fi Avengers s podtitulom Infinity War a v júni pokračovanie Jurského parku s podtitulom Zánik ríše.Jún a júl 2018 budú patriť futbalu. Svetový pohár sa uskutoční po dlhých 12 rokoch v Európe - v Rusku - a titul z Brazílie z roku 2014 bude obhajovať Nemecko. CNN si zažartovala na účet amerického tímu, ktorý sa na súťaž nekvalifikoval.uviedla televízia.Startupová spoločnosť Moon Express z kalifornského Silicon Valley plánuje v roku 2018 poslať na Mesiac vesmírne prepravné zariadenie vhodné pre bežných ľudí a odštartovať tak éru výletov na toto vesmírne teleso. Ak sa to vôbec podarí, budú tieto výlety len pre "bohatých bežných" ľudí, zdôraznila CNN.Žijeme vo svete skvelého pokroku a inovácií alebo neľudskej techno-dystópii? Toto sa budeme podľa CNN sami seba pýtať, keď na budúci rok príde na trh japonská robotická terapeutická mačka, ktorá bude síce vrtieť chvostom a priasť, ale nebude mať hlavu.Mačka sa volá Qoobo a japonská spoločnosť Yukai Engineering ju predstavila na jeseň ako ochvostený vankúš, ktorý rozohreje vaše srdce. Na trh by sa mal dostať na jeseň 2018.Ak vás nesmierne zaujíma skaza tohto presláveného parníka a ste bohatí, tak rok 2018 bude pre vás ako stvorený. Londýnska cestovná agentúra Blue Marble Private plánuje začať komerčné potápanie k vraku Titanicu v máji a použiť chce na to špeciálne ponorné zariadenie. K odvahe si treba pripraviť aj 105.129 dolárov.uviedla CNN.Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová