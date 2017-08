Udalosti v Sejme: Poľská generálna prokuratúra zastavila vyšetrovanie

Rokovacia sála poľského parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 8. augusta (TASR) - Poľská generálna prokuratúra zastavila vyšetrovanie prípadu týkajúceho sa podozrenia z prekročenia služobných právomocí v čase zasadnutia parlamentu, ktoré malo na sklonku minulého roku za následok parlamentnú krízu v krajine.S odvolaním sa na hovorkyňu generálnej prokuratúry Ewu Bialikovú o tom na svojej webovej stránke informoval denník Gazeta wyborcza. Denník dodal, že podnet na prokuratúru poslali opozičné strany Občianska platforma (PO) a Moderná (Nowoczesna).Incident sa odohral 16. decembra 2016, keď opoziční poslanci v Sejme obsadili predsednícku tribúnu i kreslo predsedajúceho schôdze, čím začali blokovať prácu parlamentu. Išlo o protest opozície proti nariadeniu, na ktorého základe sa jeden z jej poslancov nesmel zúčastniť na schôdzi. Bola to aj reakcia na plány obmedzovať možnosti pre prácu médií na pôde parlamentu.Vzhľadom na konanie opozície predseda parlamentu Marek Kuchciňski zasadnutie parlamentu prerušil a následne ho obnovil v inej - Stĺpovej - sále, kde sa potom konalo aj hlasovanie o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017.Opozícia toto hlasovanie i jeho výsledok označila za nelegitímne, pričom vyjadrila pochybnosť, či sa na hlasovaní zúčastnil dostatočný, ústavou stanovený počet poslancov. Týmto sporom sa v Poľsku začala parlamentná kríza, ktorá trvala takmer mesiac.V januári tohto roku sa prípadom na podnet opozície začala zaoberať prokuratúra vo Varšave. Okrem prekročenia služobných právomocí prešetrovala aj podozrenie, či nedošlo aj k neplneniu si služobných povinností a ku konaniu, ktoré poškodilo verejný záujem. Podľa trestného zákonníka by usvedčeným osobám hrozil trest odňatia slobody do troch rokov.Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry však prokurátori po preskúmaní kauzy dospeli k záveru, že zmena miesta konania spomínanej parlamentnej schôdze bola nutná v záujme zabezpečenia efektívnej práce parlamentu. Dodali, že predstavitelia všetkých poslaneckých klubov mali možnosť zúčastniť sa na diskusii o riešení situácie.Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá sa ujala moci v Poľsku v roku 2015, sa snaží presadiť reformy zo svojho predvolebného programu, čo však naráža na odpor opozície a vyvoláva protesty občanov obávajúcich sa o osud právneho štátu v Poľsku. Súčasná vnútropolitická situácia v Poľsku vyvoláva veľké znepokojenie aj v EÚ.