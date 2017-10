Udelili slovenských počítačových ´Oskarov´ 2017. Kto zvíťazil?

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Na spoločenskom večere IT GALA v Bratislave sa dnes odovzdávali ocenenia Najziskovejšia IT firma roka, IT osobnosť, IT produkt a IT projekt roka 2017.V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2017 sa víťazom stal Michal Štencl, CEO spoločnosti Sygic, a. s.V kategórii IT PROJEKT roka 2017 ocenenie získal projekt Komerčné 4K vysielanie v digitálnej televízii na optických i bezdrôtových sieťach v OTT aj v satelitnej televízii.V kategórii IT PRODUKT roka 2017 sa víťazom stal produkt Minit, inovatívny softvér na automatizovanú analýzu, audit a optimalizáciu procesov.Najziskovejšou IT FIRMOU roka sa stala spoločnosť Eset, spol. s r. o. Kategória Najziskovejšia IT firma roka vychádza z kvantitatívnych kritérií.Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už sedemnásty rok. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.