Udeľovali sa ceny IGRIC 2017.Prevzali si ich Z. Mauréry či I. Romančík

Bratislava 28. septembra (TASR) - Divadlo Malá scéna STU bolo dnes večer opäť miestom slávnostného odovzdávania cien Igric 2017 za najlepšie audiovizuálne diela vytvorené v roku 2016. Porota tento rok udelila ceny v kategóriách hraná tvorba pre kiná, filmová a televízna dokumentárna tvorba, animovaná tvorba, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele a Igric za celoživotné dielo.Za celoživotný prínos slovenskej kinematografii udelila porota 28. ročníka ocenenie Igric priekopníkovi bábkového filmu Františkovi Jurišičovi. Podieľal sa na tvorbe vyše 140 animovaných diel a stál pri vzniku trikového štúdia v Slovenskej televízii.Igrica za hranú tvorbu pre kiná získal Martin Štrba za kameru vo filme Masaryk, tvorivá prémia v tejto kategórii udelená nebola. Rovnako ani cena za televíznu dramatickú tvorbu, prémiu v tejto kategórii si odniesol Stanislav Párnický za réžiu filmu Zázračný nos.V kategórii filmová a televízna dokumentárna tvorba získal ocenenie Miro Remo za réžiu dokumentu Richard Müller: Nespoznaný. Tvorivé prémie porota pridelila Petrovi Hledíkovi za réžiu dokumentárneho cyklu Zlatá lýra a Erikovi Prausovi, režisérovi dokumentu Zem, ktorá hľadá svoje nebo.V kategórii animovaná tvorba si ocenenie odniesla Vanda Raymanová za réžiu animovaného filmu Drobci. Tvorivé prémie získala Martina Mikušová za réžiu a animáciu filmu Chilli a tiež Ján Bubeníček za réžiu filmu Smrteľné historky.Cenu Igric za ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele získala Zuzana Mauréry za postavu učiteľky Márie Drazdechovej vo filme Učiteľka. Tvorivé prémie udelila porota Zuzane Kronerovej za postavu archivárky Mariky Kovačičovej vo filme Červený kapitán a Anne Šiškovej za postavu Márie Horváthovej v seriáli Tajné životy II.Igrica za mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele získal Ivan Romančík za postavu Jána vo filme Manžel Ján s rodinou, tvorivá prémia patrí Marekovi Geišbergovi za rolu Daniela Orešanského v snímke Agáva a Vladimírovi Jedľovskému za postavu psychológa Jozefa Valenta zo seriálu Tajné životy II. Špeciálnu cenu poroty získal Ladislav Chudík za postavu farára Janetku vo filme Červený kapitán.Tvorivou prémiou za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu bola ocenená Jana Bučka za réžiu dokumentárneho filmu Prvá: Izabela Textorisová a Juraj Nvota za réžiu dokumentárneho filmu Masky: Juraj Steiner. Tvorivá prémia za audiovizuálnu teóriu a kritiku patrí Martinovi Kaňuchovi za editorskú činnosť pre časopis Kino-Ikon a Václavovi Macekovi spolu s Jelenou Paštékovou za publikáciu Dejiny slovenskej kinematografie 1896-1969.Mladým tvorcom do 35 rokov je určená Cena Jána Fajnora. Ocenenými sú Pavol Čižmár za réžiu filmu Manžel Ján s rodinou, Pavel Smejkal a Peter Zakuťanský za réžiu dokumentu Iná Hudba a Eva Sekerešová za réžiu animovaného filmu Jahodové dni.Ocenenie za sugestívne stvárnenie osobnostnej krízy otca rodiny, ktorý v dôsledku manželskej tragédie prehodnocuje životné hodnoty, herca Ivana Romančíka zaskočilo, ale veľmi si ho váži a sľubuje, že bude mať významné miesto v jeho izbe. "Pre mňa ako pre herca každé ocenenie, mám ich teda dosť, či to bol dabing, televízny film, rozhlasová hra či divadlo, vždy tak, ako keby vám doliali benzín. Že ten motor, to auto ide, ide, ide, hráte, hráte, hráte, nejak zotrvačne a naraz príde ocenenie. A vás tak nakopne ďalej. Je to ako keby taký elixír," uviedol pre TASR Romančík.Igric je najstaršia národná filmová cena udeľovaná na Slovensku. Igric bol stredoveký potulný spevák, herec, autor a komediant, symbol slobodného umelca. Prvýkrát ceny udelili v roku 1967. Pre politické postoje filmového a televízneho zväzu po auguste 1968 bolo ich udeľovanie zakázané. Obnovili ho až v roku 1993. Symbolom ceny je tradične socha Igrica od akademickej sochárky Erny Masarovičovej, vysoká 33,8 cm, s hmotnosťou 2,4 kg, z bronzovej zliatiny.Vyhlasovateľmi cien Igric sú Literárny fond, Slovenský filmový zväz a Únia slovenských televíznych tvorcov.