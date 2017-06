Udeľovanie cien Tony ovládol muzikál Dear Evan Hansen

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) - Nedeľné udeľovanie divadelných cien Tony ovládol muzikál Dear Evan Hansen, ktorý získal celkovo šesť trofejí. Predstavenie uspelo napríklad v kategóriách Najlepší muzikál, Najlepší muzikálový herec (Ben Platt) alebo Najlepšia muzikálová herečka vo vedľajšej úlohe (Rachel Bay Jones).Počas večera zožalo úspech aj dielo Hello, Dolly!, ktorému udelili Cenu za najlepší znovu uvedený muzikál. Okrem toho vďaka účinkovaniu v tomto predstavení získali Tony 71-ročná Bette Midler (Najlepšia muzikálová herečka) i Gavin Creel (Najlepší muzikálový herec vo vedľajšej úlohe) a Santo Loquasto dostal trofej za kostýmy pre muzikál.V kategórii Najlepšia hra zvíťazilo Oslo dramatika J.T. Rogersa. Michael Aronov si vďaka účinkovaniu v tomto predstavení odniesol cenu za Najlepší mužský herecký výkon v divadelnej hre vo vedľajšej úlohe. Cenu v ženskej kategórii získala Cynthia Nixon, a to vďaka predstaveniu The Little Foxes.Najlepší mužský herecký výkon v divadelnej hre v hlavnej úlohe predviedol Kevin Kline v Present Laughter, spomedzi herečiek je to zas Laurie Metcalf za A Doll’s House, Part 2. Počas večera odovzdali okrem iného aj niekoľko špeciálnych cien. Osemdesiatšesťročný americký herec James Earl Jones dostal Cenu za celoživotné dielo alebo herečka Baayork Lee Cenu Isabelle StevensonUž 71. ročník udeľovania cien Tony sa konal v newyorskej Radio City Music Hall. O moderovanie sa postaral Kevin Spacey.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com.