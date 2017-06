UEFA dala zelenú Lipsku a Salzburgu do Ligy majstrov 2017/18

UEFA, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 20. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v utorok schválila účasť nemeckého vicemajstra RB Lipsko v nadchádzajúcej sezóne Ligy majstrov po tom, čo sa jeho majiteľ dištancoval od rakúskeho šampióna Red Bull Salzburg.Lipsku hrozilo, že príde o automatickú účasť v prestížnej súťaži pre pravidlá o integrite, ktoré hovoria, že dva tímy pod rovnakým majiteľom nemôžu hrať v tej istej súťaži. Ak by Red Bull vlastnil oba, prednosť by dostal rakúsky tím, keďže skončil vyššie v domácej súťaži.Na základe uskutočnených zmien v štruktúre oboch klubov sa ale UEFA rozhodla prijať ich do nového ročníka súťaže.