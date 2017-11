UEFA plánuje rozšíriť Ligu národov na všetky kontinenty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 3. novembra (TASR) - Európska futbalová federácia (UEFA) plánuje zriadiť novú súťaž pod názvom Globálna liga národov. Mala by sa hrať každý nepárny rok a pôvodným zámerom je nahradiť podľa predstaviteľov UEFA menej významné prípravné zápasy.Turnaj by sa mal hrať každé dva roky za účasti všetkých 223 členov v šiestich kontinentálnych konfederáciách. Tento formát by mal byť rozšírením o Ligu národov UEFA, ktorá sa začne o rok v septembri v Európe.uviedol v piatok riadiaci orgán európskeho futbalu. Tímy zaradia do siedmich divízií podľa poradia v rebríčku FIFA. Každá konfederácia bude mať svoje vlastné kvalifikačné skupiny. Víťazi skupín by postupovali na medzikontinentálne turnaje s ostatnými tímami v každej zo siedmich divízií. Prvé turnaje by sa hrali každý týždeň v inej krajine.Vo formáte súťaže o ktorom sa diskutuje, budú na každom turnaji tri európske tímy, dva z Južnej Ameriky a po jednom z Afriky, Ázie a Severnej Ameriky. Tímy Oceánie by mali hrať v štvrtom stupni, uviedli úradníci.uvádza sa v stanovisku UEFA, ktoré sprostredkovala agentúra AP.