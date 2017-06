UEFA podporí kandidatúru Anglicka na usporiadanie MS 2030

Archívna fotografia: Prezident UEFA Aleksander Čeferin (vľavo) a prvý viceprezident UEFA Ángel María Villar Llona. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cardiff 3. júna (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin podporí kandidatúru Anglicka na organizáciu finálového turnaja majstrovstiev sveta v roku 2030.S príchodom nového čínskeho sponzora sa hovorí v kuloároch o tom, že by sa Čína mala zhostiť turnaja v roku 2030. Čeferin však tvrdí, že je čas na organizáciu MS v Európe. "" uviedol prezident UEFA.Európsky kontinent uvidí svetovú futbalovú špičku v roku 2018 v Rusku, v rámci rotačného systému by tak o dvanásť rokov mala opäť hostiť MS Európa. Čeferin by uvítal anglickú kandidatúru, prípadné spoločnú kandidatúru, do ktorej by Anglicko bolo zapojené. "" citovala BBC Čeferina.Angličania organizovali MS zatiaľ len raz, v roku 1966 získali v domácom prostredí víťaznú trofej.