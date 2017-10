UEFA: Zlín v Olomouci remizoval s FC Kodaň, zápas sa zdržal pre hmlu

Hráč Arsenalu Londýn Olivier Giroud oslavuje úvodný gól do bránky Crvenej Zvezdy Belehrad vo futbalovom zápase H-skupiny 3. kola skupinovej fázy Európskej ligy Crvena Zvezda Belehrad - Arsenal Londýn na štadióne v Belehrade 19. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo skupinovej fázy EL 2017/2018:



A-skupina



FK Astana - Maccabi Tel Aviv 4:0 (2:0)



Góly: 33. a 42. Twumasi (prvý z 11 m), 47. a 52. Kabananga







Villarreal CF - Slavia Praha 2:2 (2:2)



Góly: 42. Trigueros, 44. Bacca - 18. Necid, 30. Danny



/za hostí J. Hromada odohral celý zápas, M. Stoch nastúpil v 84. min./





tabuľka:



1. FC Villarreal 3 1 2 0 5:3 5



2. Slavia Praha 3 1 2 0 4:3 5



3. FK Astana 3 1 1 1 6:4 4



4. Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 0:5 1







B-skupina



Skenderbeu Korce - Partizan Belehrad 0:0





Dynamo Kyjev - Young Boys Bern 2:2 (1:2)



Góly: 35. Mbokani, 49. Morozjuk - 17. a 40. Assale, ČK: 82. Sanogo (Bern)





tabuľka:



1. Dynamo Kyjev 3 2 1 0 8:5 7



2. Young Boys Bern 3 0 3 0 4:4 3



3. Partizan Belehrad 3 0 2 1 3:4 2



4. Skënderbeu Korçe 3 0 2 1 2:4 2







C-skupina



TSG 1899 Hoffenheim - Istanbul Basaksehir 3:1 (0:0)



Góly: 52. Hübner, 59. Amiri, 76. Schulz - 90.+3 Napoleoni







SC Braga - Ludogorec Razgrad 0:2 (0:1)



Góly: 26. Motti, 57. Silva (vlastný)



tabuľka:



1. Ludogorec Razgrad 3 2 1 0 4:1 7



2. SC Braga 3 2 0 1 4:4 6



3. 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 5:5 3



4. Istanbul Basaksehir 3 0 1 2 2:5 1







D-skupina



AC Miláno - AEK Atény 0:0







Austria Viedeň - HNK Rijeka 1:3 (0:2)



Góly: 90. Friesenbichler - 21. a 31. Gavranovic, 90.+3 Krvžič



tabuľka:



1. AC Miláno 3 2 1 0 8:3 7



2. AEK Atény 3 1 2 0 4:3 5



3. HNK Rijeka 3 1 0 2 6:6 3



4. Austria Viedeň 3 0 1 2 4:10 1







E-skupina



FC Everton - Olympique Lyon 1:2 (0:1)



Góly: 69. Williams - 6. Fekir (z 11 m), 75. Traoré







Atalanta Bergamo - Apollon Limassol 3:1 (1:0)



Góly: 12. Iličič, 64. Petagna, 66. Freuler - 59. Schembri



tabuľka:



1. Atalanta Bergamo 3 2 1 0 7:2 7



2. Olympique Lyon 3 1 2 0 4:3 5



3. Apollon Limassol 3 0 2 1 4:6 2



4. FC Everton 3 0 1 2 3:7 1







F-skupina



Šeriff Tiraspol - Lokomotiv Moskva 1:1 (1:1)



Góly: 31. Badibanga - 17. Mirančuk







FC Zlín - FC Kodaň 1:1 (1:1)



Góly: 11. Diop - 19. Ankersen



/za hostí J. Greguš a D. Vavro odohrali celý zápas/



tabuľka:



1. Lokomotiv Moskva 3 1 2 0 4:1 5



2. Šeriff Tiraspoľ 3 0 3 0 1:1 3



FC Kodaň 3 0 3 0 1:1 3



4. FC Zlín 3 0 2 1 1:4 2







G-skupina



FC Lugano - Viktoria Plzeň 3:2 (0:0)



Góly: 63. Bottani, 69. Carlinhos, 88. Gerndt - 76. Krmenčík, 90. BAKOŠ



/za hostí P. Hrošovský odohral celý zápas, M. Bakoš celý zápas + gól + ŽK/







Hapoel Be'er Ševa - FCS Bukurešť 1:2 (0:0)



Góly: 88. Cuenca - 70. a 75. Gnohere



tabuľka:



1. FCSB 3 3 0 0 7:2 9



2. FC Lugano 3 1 0 2 5:6 3



3. Viktoria Plzeň 3 1 0 2 5:7 3



4. Hapoel Beer-Ševa 3 1 0 2 4:6 3







H-skupina



BATE Borisov - 1. FC Kolín 1:0 (0:0)



Gól: 55. Rios







Crvena Zvezda Belehrad - Arsenal Londýn 0:1 (0:0)



Gól: 80. Giroud, ČK: 80. Rodič (Belehrad)



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 3 3 0 0 8:3 9



2. CZ Belehrad 3 1 1 1 2:2 4



3. BATE Borisov 3 1 1 1 4:5 4



4. 1. FC Kolín 3 0 0 3 1:5 0







I-skupina



Konyaspor - FC Salzburg 0:2 (0:1)



Góly: 5. Gulbrandsen, 80. Dabbur







Olympique Marseille - Vitoria Guimaraes 2:1 (1:1)



Góly: 28. Ocampos, 76. Lopez - 17. Rafael Martins



tabuľka:



1. Red Bull Salzburg 3 2 1 0 4:1 7



2. Olympique Marseille 3 2 0 1 3:2 6



3. Konyaspor ) 3 1 0 2 2:4 3



4. Vitoria Guimaraes 3 0 1 2 3:5 1







J-skupina



Östersunds FK - Athletic Bilbao 2:2 (0:1)



Góly: 52. Gero, 64. Edwards - 14. Aduriz, 89. Williams







Zorja Luhansk - Hertha Berlín 2:1 (1:0)



Góly: 42. Silas, 72. Svatok - 56. Selke



/za hostí P. Pekarík odohral celý zápas, O. Duda na lavičke náhradníkov/



tabuľka:



1. Östersunds FK 3 3 0 0 5:1 9



2. Zorja Luhansk 3 2 0 1 3:3 6



3. Athletic Bilbao 3 0 2 1 2:3 2



4. Hertha Berlín 3 0 1 2 1:3 1







K-skupina



OGC Nice - Lazio Rím 1:3 (1:1)



Góly: 4. Balotelli - 65. a 89. Milinkovič-Savič, 5. Caicedo







SV Zulte Waregem - Vitesse Arnhem 1:1 (1:1)



Góly: 23. Kašia (vlastný) - 27. Bruns



tabuľka:



1. Lazio Rím 3 3 0 0 8:3 9



2. OGC Nice 3 2 0 1 9:4 6



3. Vitesse Arnhem 3 0 1 2 3:7 1



4. Zulte Waregem 3 0 1 2 2:8 1







L-skupina



Zenit Petrohrad - Rosenborg Trondheim 3:1 (1:0)



Góly: 2., 68. a 75. Rigoni - 89. Helland







Vardar Skopje - Real Sociedad San Sebastian 0:6 (0:3)



Góly: 34., 42., 55. a 59. Willian Jose, 12. Oyarzabal, 90. de La Bella



tabuľka:



1. Zenit Petrohrad 3 3 0 0 11:2 9



2. Real Sociedad 3 2 0 1 11:3 6



3. Rosenborg Trondheim 3 1 0 2 4:8 3



4. Vardar Skopje 3 0 0 3 1:14 0

Bratislava 20. októbra (TASR) - Futbalisti kazašského klubu FC Astana zvíťazili v úvodnom štvrtkovom zápase 3. kola Európskej ligy UEFA 2017/2018 na domácom ihrisku nad Maccabi Tel Aviv 4:0. V A-skupine získali prvé víťazstvo, dvoma gólmi o tom rozhodli ghanský stredopoliar Patrick Twumasi a útočník Junior Kabananga z DR Kongo.V druhom súboji A-skupiny Slavia Praha remizovala na pôde FC Villarreal 2:2. Za "zošívaných" odohral celý zápas slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý bol na začiatku peknej akcie v 30. minúte gólovo zakončenej Dannym na 2:0 pre hostí. Domáci ale v závere prvého polčasu vyrovnali. V 84. minúte sa do hry dostal aj ďalší Slovák v drese hostí Miroslav Stoch. Skóre sa už nezmenilo a tak majú prvý Villarreal aj druhá Slavia na konte po 5 bodov.Bundesligová Hertha Berlín prehrala na pôde ukrajinskej Zorie Luhansk 1:2 v J-skupine. V drese hostí odohral celý zápas slovenský obranca Peter Pekarík s kapitánskou páskou na rukáve, jeho krajan a spoluhráč Ondrej Duda bol na lavičke náhradníkov. Lídrom tabuľky je so 7 bodmi švédsky Östersunds FK, ktorý doma remizoval s Athleticom Bilbao 2:2. Luhansk je so 6 bodmi druhý, Bilbao s dvoma tretie a Hertha s bodom posledná.Postupové šance si v G-skupine poriadne skomplikovali futbalisti Viktorie Plzeň, ktorí prehrali v Lugane 2:3. Za hostí odohrali celý zápas Slováci Patrik Hrošovský aj Marek Bakoš, brankár Matúš Kozáčik bol na lavičke náhradníkov. Domáci viedli 2:0 po góloch Mattiu Bottaniho a Carlinhosa, za hostí znížil Michael Krmenčík. Potom domáci strelili ešte jeden gól a hosťom už nepomohol k bodom ani gól Bakoša v 90. minúte. Na čele skupiny je stopercentný rumunský FCSB po výhre 2:1 na ihrisku Hapoelu Be'er Ševa.V L-skupine exceloval Real Sociedad San Sebastian, ktorý vyhral v Skopje nad Vardarom 6:0. Štyrmi gólmi sa blysol 25-ročný brazílsky útočník Da Silva Willian Jose. V druhom súboji tejto skupiny Zenit Petrohrad vyhral doma nad Rosenborgom Trondheim 3:1, hetrik dosiahol argentínsky stredopoliar Emiliano Rigoni. Zenit je s troma výhrami na čele tabuľky o tri body pred San Sebastianom.Futbalisti Arsenalu Londýn nastúpili na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad v H-skupine a vyhrali 1:0 po góle Oliviera Girouda v závere. V tabuľke sú prví s plným počtom 9 bodov, o 5 pred Srbmi, resp. pred BATE Borisov, ktorý doma zdolal 1. FC Kolín 1:0.Stále bez straty bodov sú aj futbalisti Lazia Rím, ktorí v K-skupine vyhrali na pôde OGC Nice 3:1. Francúzi na talianskeho lídra strácajú tri body, vôbec prvé body získali SV Zulte Waregem a Vitesse Arnhem po vzájomnej remíze 1:1.V D-skupine AC Miláno doma len remizovalo s AEK Atény 0:0 a zaznamenalo prvú stratu, stále je ale na čele so 7 bodmi.V F-skupine zápas Zlína s FC Kodaň v Olomouci museli v 72. minúte za stavu 1:1 prerušiť pre hmlu a zlú viditeľnosť. Napokon sa pokračovalo, gól už nepadol a súboj sa skončil deľbou bodov. Za hostí celý zápas absolvovalo slovenské duo Ján Greguš - Denis Vavro.