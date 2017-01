UHERÍK: Je trestuhodné, že neplatí prijatý zákon o posunkovej reči

Na archívnej snímke vedec Anton Uherík. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) – Tvorca prijatého zákona č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči Anton Uherík upozorňuje na jeho dlhoročnú nefunkčnosť. Tiež na neefektívne vzdelávanie nepočujúcich deti a zhoršenie ich situácie zrušením špeciálnych škôl. Preto predloženou novelou zákona do Národnej rady SR chce zlepšiť situáciu takto hendikepovaných deti.povedal pre TASR Uherík, ktorý sa posunkovej reči venuje polstoročie.Podľa neho sa robili rôzne reformy špeciálneho školstva v rozpore s uvedeným zákonom. Ten nebol zohľadnený ani prijatím tzv. veľkého školského zákona v roku 2008. A navyše špeciálne školy boli zrušené a všetky hendikepované deti integrované do normálnych škôl.dodal vedec, ktorý osem rokov bol expertom Svetovej federácie nepočujúcich pre výchovu a vzdelávanie nepočujúcich detí.Anton Uherík ukončil štúdium psychológie a filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1954). Odvtedy, až do dôchodku, pracoval v Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied (SAV). Publikoval 200 štúdií, napísal 12 kníh. Spolupracoval s psychofyziologickými pracoviskami v Paríži, Bonne, Berlíne, Hamburgu, Londýne, Toronte, New Yorku a inde. Získal Medailu SAV za dlhoročnú vedeckú prácu, Plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a iné ocenenia.