UHLER:Úrad Bratislavského kraja má rodinné zákazky a predražené zmluvy

Na archívnej snímke Jozef Uhler. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) – Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sú rodinné zákazky a predražené zmluvy. Tvrdí to bratislavský mestský poslanec a kandidát na post predsedu BSK v tohtoročných voľbách Jozef Uhler. Poukazuje pritom na pripravovanú rekonštrukciu Divadla Aréna v Bratislave, v rámci ktorej vníma predraženosť a netransparentnosť.Uhler upozorňuje na vysokú sumu za projektové práce na rekonštrukciu divadla.tvrdí. Technológie do divadla sa podľa neho obstarávajú za 4,3 milióna eur, pričom neexistuje na to žiadny projekt ani súhlasné stanovisko pamiatkarov.Pri študovaní zmluvy týkajúcej sa projektových prác rekonštrukcie divadla si všimol v záverečných ustanoveniach rozhodcovskú doložku. Prípadne spory by tak mal rozhodovať súkromný rozhodcovský súd IURO, čo však v komerčných zmluvách nie je nič výnimočné.uviedol Uhler.Rozhodcovský súd v takomto zastúpení je podľa Uhlera rodinkárstvom. Keselý totiž figuruje v zmluve na projektové práce dvakrát, na strane objednávateľa i na strane toho, kto bude o prípadných sporoch rozhodovať.Uhler preto vyzýva predsedu BSK Pavla Freša, aby odvolal Keselého z funkcie šéfa investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania v BSK.skonštatoval.Uhlera zaujíma aj stanovisko ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD), na základe čoho vyplatil jeho rezort dotáciu vo výške 4,3 milióna eur na nákup technológie do divadla, keďže neexistuje projektová dokumentácia, cenová kalkulácia, súhlas pamiatkarov a hlavnej architektky hlavného mesta.Odvolanie Keselého z Úradu BSK pritom žiadajú aj niektorí krajskí poslanci. Podpredseda BSK Igor Bendík minulý týždeň informoval, že poslanci dostali list, v ktorom sa hovorí o verbálnom útoku Keselého na pracovníčku Divadla Aréna. Malo sa tak stať počas rokovaní o rekonštrukcii divadla.Hovorkyňa BSK Lucia Forman pre TASR minulý týždeň uviedla, že definitívne personálne riešenie predostrie predseda BSK v piatok 17. februára na riadnom pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK. Zastupiteľstvo BSK dostane aj informáciu o postupe rekonštrukcie Divadla Aréna.V prípade rozhodcovských súdov kraj ešte minulý rok informoval, že všetky rozhodcovské doložky v zmluvách BSK s dodávateľmi strácajú po novelizácii zákona o rozhodcovskom konaní platnosť k 1. 1. 2017. Potenciálny konflikt záujmov bol podľa kraja odstránený aj tým, že bol Keselý od septembra 2014 vylúčený z rozhodovacej činnosti predmetného súdu vo veciach, v ktorých by bol účastníkom BSK, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.