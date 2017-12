Uhrík: Ukázalo sa, že staviť na výrobu automobilov v SR bolo správne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. decembra (TASR) - Na Slovensku po rozdelení federácie klesla priemyselná výroba o viac ako polovicu. Zámer staviť na výrobu automobilov sa ukázal ako správny. Výroba áut zlepšila produktivitu práce, zahraničnoobchodnú bilanciu, zvýšila zamestnanosť na Slovensku.V rozhovore pre TASR to povedal bývalý prezident Zväzu automobilového priemyslu a predseda predstavenstva Volkswagen (VW) Slovakia Jozef Uhrík, ktorý sa stal začiatkom 90. rokov splnomocnencom vlády SR pre konverziu zbrojárskeho priemyslu a rozvoj automobilového priemyslu.konštatoval Uhrík.Rozvoj automobilového priemyslu v bývalom Československu po Nežnej revolúcii však nebol možný bez zahraničného partnera. Na federálnej úrovni oslovili v roku 1990 dvanásť svetových výrobcov áut so žiadosťou o spoluprácu.vysvetlil Uhrík, podľa ktorého bol na rokovania najlepšie pripravený VW.vysvetlil Uhrík.To sa napokon podarilo. V roku 1991 vznikol spoločný závod VW a Bratislavských automobilových závodov (BAZ), do ktorého nemecký koncern vložil financie a BAZ fabriku v Devínskej Novej Vsi. Ten sa stal základom slovenského automobilového priemyslu. VW Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac než 5 miliónov vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine. Zamestnáva 12.700 ľudí. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo.Po VW prišli na Slovensko ďalšie automobilky, PSA Peugeot Citroën, Kia Motors a naposledy Jaguar Land Rover, ktorý začne v závode pri Nitre vyrábať v roku 2018. Podľa Uhríka je kľúčom k úspechu Slovenska v automobilovom priemysle sieť subdodávateľov.dodal Uhrík.V automobilovom priemysle na Slovensku je v súčasnosti zhruba 370 subdodávateľských firiem a do reťazca od najnižšieho subdodávateľa po koncového výrobcu je zapojených priamo alebo nepriamo približne 180.000 zamestnancov.