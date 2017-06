ÚJD: Slovensko plní ustanovenia Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovensko plní Dohovor o jadrovej bezpečnosti. Vyplýva to zo Správy Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR o priebehu a výsledkoch 7. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú by mala v stredu (7.6.) prerokovať vláda SR.spresnil v správe ÚJD.V dňoch 27. marca až 7. apríla 2017 sa uskutočnilo v sídle Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni za účasti 77 štátov (vrátane Spoločenstva Euratom) posudzovacie zasadnutie k stavu jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.konštatoval ďalej vo vládnom materiáli ÚJD.Ďalšie posudzovacie zasadnutie, na ktoré Slovensko predloží na medzinárodné posúdenie inovovanú správu o stave bezpečnosti jadrových zariadení, bude v roku 2020.Dohovor o jadrovej bezpečnosti - Convention on Nuclear Safety (CNS) je prvým medzinárodnoprávne záväzným dokumentom v oblasti jadrovej bezpečnosti. Bol vypracovaný s cieľom sformulovať základné organizačné, technické a legislatívne požiadavky na zabezpečenie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti na celom svete. V národnej správe každá zmluvná strana predkladá správu o opatreniach, ktoré prijala, respektíve prijíma na realizáciu každého zo záväzkov obsiahnutých v článkoch dohovoru. Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 24. októbra 1996. Zmluvnými stranami dohovoru je v súčasnosti 80 krajín.