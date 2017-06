UKF zorganizuje pre klientov zariadení sociálnych služieb XXL Akadémiu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 6. júna (TASR) - Slávnostnou imatrikuláciou študentov sa 26. júna začne na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre piaty ročník XXL Akadémie. Podujatie pripravila Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb (ZSS) Kreatív Klasov. Projekt je zameraný na vzdelávanie ľudí so špeciálnymi potrebami.Tohtoročnú XXL Akadémiu absolvuje 30 chlapcov a dievčat z viacerých ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). „“ informovali organizátori.Predmety programu sú rozdelené do rôznych tematických celkov, ktoré garantujú pedagógovia a profesionáli v jednotlivých vzdelávacích odboroch. Súčasťou projektu bude vyučovanie angličtiny, výcvik sociálnych zručností, netradičné pohybové hry, cvičenia a ďalšie aktivity. „“ pripomenuli organizátori XXL Akadémie, ktorú ukončí 30. júna slávnostná promócia.