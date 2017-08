Ukrajina a Litva nesúhlasia s vizuálom nových poľských pasov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 8. augusta (TASR) - Ukrajina a Litva nesúhlasia so zámerom Poľska, ktoré sa rozhodlo zahrnúť do vizuálu nového vydania poľských pasov aj obrázky s pamätníkmi z miest, ktoré v minulosti síce patrili Poľsku, dnes sú však už za hranicami susedných štátov.Nové pasy by mali prísť do obehu v rámci osláv v roku 2018, v ktorom si Poľsko pripomenie storočnicu opätovného získania svojej samostatnosti.Poľské ministerstvo vnútra požiadalo pri tejto príležitosti Poliakov, aby vybrali spomedzi 13 obrázkov, medzi ktorými boli aj historická mestská brána v litovskom Vilniuse a poľský vojenský cintorín v Ľvove na Ukrajine.Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok večer v tejto súvislosti predvolalo poľského veľvyslanca. Zahrnutie pamätníka v Ľvove označilo zaLitovské ministerstvo zahraničných veci sa voči tomuto zámeru ohradilo už v uplynulom týždni.