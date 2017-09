Ukrajina a USA odmietli ruský návrh ohľadom mierových síl v Donbasse

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Porošenko bude žiadať rozšírený mandát

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. septembra (TASR) - Spojené štáty a Ukrajina vyhlásili, že nie sú pripravené pracovať na ruskom návrhu rezolúcie o rozmiestnení ochrannej misie OSN v Donbase. Uviedol to dnes podľa agentúry TASS ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebezňa s tým, že Ukrajina možno predloží alternatívny návrh.Vyslanec pripomenul, že ruský návrh sa už posudzoval na pôde Bezpečnostnej rady OSN.uviedol ruský diplomat. Dodal, že je možné, že Ukrajina príde s protinávrhom vo veci rozmiestnenia mierovej misie v Donbase.Ruský diplomat ďalej podľa TASS vyslovil predpoklad, že k téme mierovej misie OSN na Ukrajine sa pred Valným zhromaždením OSN v najbližších dňoch vyjadrí ukrajinský prezident Petro Porošenko.Nebezňa uviedol, že Rusko bude pokračovať v práci súvisiacej s jeho návrhom.vysvetlil.Oznámil tiež, že rozmiestnenie ochrannej misie v Donbase bude témou schôdzky Bezpečnostnej rady (BR) OSN, ktorá sa uskutoční na najvyššej úrovni počas prebiehajúceho Valného zhromaždenia OSN. Rusko na zasadnutí BR OSN bude zastupovať minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Agentúra Reuters uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin navrhol rozmiestniť na východe Ukrajiny ozbrojené mierové jednotky OSN, aby pomáhali chrániť pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tí monitorujú dodržiavanie prímeria medzi ukrajinskými vládnymi silami a proruskými seperatistami.Putin spočiatku navrhoval, aby boli mierotvorcovia rozmiestnení pozdĺž styčnej línie medzi ukrajinskými silami a proruskými separatistami. Neskôr ale Rusko oznámilo, že misia OSN by mohla pôsobiť aj v iných oblastiach, kde pracujú pozorovatelia OBSE.Washington a Kyjev si tiež želajú rozmiestnenie mierových zborov OSN v Donbase. Chcú ale, aby pôsobili v tých častiach ukrajinskej hranice s Ruskom, ktoré Ukrajina nemá pod kontrolou, uviedol Reuters.Ukrajinský prezident Petro Porošenko bude vo svojom nadchádzajúcom vystúpení na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku žiadať rozšírený mandát pre mierovú misiu OSN, aby mohli používať zbrane nielen na svoju sebaobranu.Podľa agentúry Ukrinform to dnes uviedla predstaviteľka prezidenta v ukrajinskom parlamente, poslankyňa Iryna Lucenková.vyhlásila.Poslankyňa tiež uviedla, že Ukrajina bude žiadať rozmiestnenie mierovej misie na celom území "okupovaných regiónov Doneckej a Luhanskej oblasti", ako aj ich prítomnosť na hranici medzi Ukrajinou a Ruskom.Lucenková dodala, že povinnosťou mierových jednotiek OSN bude nielen chrániť členov misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ale aj presadenie požiadavky "na odmínovanie a odzbrojenie i stiahnutie zahraničných, teda ruských, jednotiek a inštruktorov z územia Ukrajiny".