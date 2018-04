Ukrajina je spoľahlivý partner pre tranzit plynu, tvrdí Šefčovič

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. apríla (TASR) - Ukrajina je spoľahlivou krajinou pre tranzit plynu a Európska únia považuje ukrajinskú tranzitnú cestu za strategickú pre jej energetickú bezpečnosť. Uviedol v stredu podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v reakcii na utorňajšie vyhlásenie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.Spolková kancelárka v utorok v Berlíne počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom uviedla, že projekt plynovodu Nord Stream 2, ktorý financuje ruský koncern Gazprom, nemôže pokračovať bez objasnenia úlohy Ukrajiny ako tranzitnej trasy pre prepravu plynu z Ruska do Európy.povedala Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii s Porošenkom.Šefčovič v mene exekutívy EÚ Merkelovej pripomenul, že Ukrajina vždy bola spoľahlivou tranzitnou krajinou.uviedol Šefčovič v správe pre médiá.Vo svojom stanovisku pripomenul, že plynovod Nord Stream 2 by potenciálne mohol ohroziť dobre fungujúci prenosový systém Ukrajiny a zdôraznil pozíciu eurokomisie, podľa ktorej rokovania sú najlepšou cestou ako vyriešiť túto záležitosť.Slovenský eurokomisár zároveň dodal, že Európska komisia spolupracuje s Ukrajinou na modernizácii jej prenosovej sústavy.uviedol Šefčovič.V utorok sa v tejto súvislosti telefonicky spojil s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novakom, s ktorým hovoril o najnovšom vývoji rusko-ukrajinskej situácie v oblasti plynu. Novak informoval Šefčoviča o nastávajúcich kontaktoch medzi koncernom Gazprom a ukrajinskou spoločnosťou Naftogaz a vyjadril pripravenosť Moskvy zaistiť nepretržité dodávky zemného plynu do Európy prostredníctvom tranzitu cez Ukrajinu aj po roku 2019.Šefčovič v tejto súvislosti zdôraznil potrebu zachovania dodávok komerčne životaschopných objemov plynu cez ukrajinskú dopravnú trasu a opätovne zdôraznil potrebu nájsť riešenie medzi oboma krajinami v súlade so Štokholmským arbitrážnym súdom.(spravodajca TASR Jaromír Novak)